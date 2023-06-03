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Ziraat bankası 0.42 faizli kredi müjdesini duyurdu! 1,5 sene ertelemeli 72 ay vadeli 600.000 TL kredi

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası da vatandaşların kara gün dostu olarak adlandırılan kuruluşlardan biridir.

Ziraat bankası 0.42 faizli kredi müjdesini duyurdu! 1,5 sene ertelemeli 72 ay vadeli 600.000 TL kredi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-06-2023 13:01

1,5 sene ertelemeli 72 ay vadeli 600.000 TL kredi! Ziraat bankası 0.42 faizli kredi müjdesini duyurdu-  Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde kamu bankaları, vatandaşların yanında olmaktan geri durmadı. Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası da vatandaşların kara gün dostu olarak adlandırılan kuruluşlardan biridir. Ziraat Bankası, tarım sektörünü desteklemek ve üretimi artırmak amacıyla birçok kredi paketi sunmaktadır. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketi kapsamında başlatılan yeni bir kredi fırsatıyla bir kez daha gündeme gelmiştir. Detaylar gecce.com.tr'de.

Ziraat Bankası Destek Kredisi Başvuruları Başladı!

Tarım sektörünün finansmanında öncü olan Ziraat Bankası, Tarım Ekosistemin Finansmanı adını verdiği tarım bankacılığı stratejisiyle adım adım ilerlemeye devam ediyor. Bu strateji çerçevesinde birbirini takip eden destek kredisi paketleri hayata geçirilirken, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi de önemli bir adım atmış durumdadır.

Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat PİŞMAF, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin ilk aşaması olan küçükbaş hayvancılıkta büyük başarı elde ettiklerini belirtti. Yaklaşık 6.700 üreticiye 1 milyar TL kredi kullandırılarak, 614 bin baş koyun ya da keçinin sürüye katılmasına destek sağlandığını ifade etti. Şimdi ise Ziraat Bankası, büyükbaş hayvan alımı için kredi desteği vermeye hazırlanıyor.

Ziraat bankası 0.42 faizli kredi müjdesini duyurdu! 1,5 sene ertelemeli 72 ay vadeli 600.000 TL kredi

Büyükbaş Hayvancılık Kredisi Nedir ve Kimlere Verilecek?

Ziraat Bankası'nın yeni kampanyası kapsamında büyükbaş süt hayvancılığı yapan küçük ölçekli aile işletmeleri için "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" sloganıyla bir destek sunulacak. Bu destekle üreticiler, işletmelerindeki büyükbaş süt hayvanı sayısını artırabileceklerdir. 600 bin TL'ye kadar uzun vadeli ve düşük faizli tarım kredisi imkanı sunulan bu projede, çiğ sütün satışına aracılık eden kooperatif ve birliklerle işbirliği yapılacak.

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