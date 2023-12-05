Zeynep Dizdar, Ümit Sayın'dan hamile kaldığını açıkladı: "Ben öpüşerek..."

Ünlü şarkıcı Zeynep Dizdar, 9 yıl süren birlikteliği boyunca Ümit Sayın'dan hamile kaldığını ancak daha sonra çocuğu aldırmak zorunda kaldığını Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında itiraf etti. Vazgeç Gönül, İlle de Sen ve Sana Güvenmiyorum gibi hit şarkılarıyla tanınan Zeynep Dizdar, Ümit Sayın ile geçirdiği 9 yıllık ilişkiden aldığı bebeğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"ÜMİT'İN NOTLARINI GİZLİCE OKUDUM"



Zeynep Dizdar, ilk aşkının Ümit Sayın olduğunu belirterek, "Fuat Güner'in müzik stüdyosunda çalışırken, o da Sezen Aksu'nun vasıtasıyla işe başladı. İlk gördüğümde pek etkilenmemiştim, ancak bir ay sonra duygularım değişmeye başladı. Kalp gözüm ve 3. gözümün açık olduğunu biliyorum. Ümit'in şarkı notalarını gizlice okurken, bana karşı duygularını keşfettim. Birlikteliğimiz 9 sene boyunca devam etti" şeklinde konuştu.



"BENİ BİR TİYATROCUYLA 2 SENE ALDATMIŞ"



"Aldatıldın mı?" sorusuna Dizdar, şöyle cevap verdi:

"Aldatılmışım, bunu çok sonra öğrendim. Çünkü Ümit'e konduramadım. Ümit'in bütün şarkıları bana yazıldı. İhaneti ayrıldıktan 1 sene sonra öğrendim. Kızgınlıklarımdan dolayı ayrılmayı ben istemiştim. Vazgeç Gönül şarkısında sonra benim piyasada olmam lazımdı ama o kendi albümünü çıkardı. Biz nişanlanmıştık ve ben evlenmek isterken o istemedi. Kıskançlık yüzünden çıkan tartışmalarda yollarda birbirimizi kovalardık. Kadınlar gece yarısı Ümit'i arardı o da havalandı. Beraber eve çıkmıştık köpeği gezdirmeye çıktığında diğer sevgilisine gidiyormuş. 2 sene beni bir tiyatrocuyla aldatmış. Ben çok üzüldüm."



"BENİ ÜMİT'İ BIRAKMAK ZORUNDA BIRAKILDIM"



Dizdar, "O dönem konuşamadım ve herkes beni suçladı. Hayranlarının gitmesinden korktuğu için evlenmek istemedim. Ümit Sayın evlendiğinde hiçbir şey hissetmedim. Ben kimseyi bırakmadım, bırakmak zorunda bırakıldım. Ümit'e hakkımı helal ediyorum. Tekrar hayata gelsem ve yaşayacağım acıları da bilsem yine yaşamak isterdim." diyerek acısından bahsetti.



"EVLENMEDİĞİMİZ İÇİN ÇOCUĞU ALDIRDIM"





"Ümit'ten hamile kaldın mı?" sorusuna ise ünlü isim, "Ümit benim gözümü açtığım insan. İlk cinselliği yaşadığım insan ben öpüşerek çocuk olduğunu zannediyordum. Evlenseydik 25 yaşında çocuğumuz olabilirdi. Evlenmediğimiz için çocuğumu aldırmaktan pişmanım. Benden ayrıldıktan sonra intiharı düşünecek kadar kötü olduysan benimle evlenecektin. Bana 'ben ölüyordum sen neredeydin' dedi, ben de ona 'çocuğumuz gitti sen neredeydin' dedim. Ben küçük bir kızdım ve yola devam ettim" cevabını verdi.