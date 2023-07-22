Zamlı evde bakım maaşları yattı mı? 23 Temmuz 2023 evde bakım maaşı ne zaman yatacak? E-devlet, SMS sorgulama

23 Temmuz 2023 evde bakım maaşı ne zaman yatacak? E-devlet, SMS sorgulama... Zamlı evde bakım maaşları yattı mı- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hasta, engelli ve yaşlı ihtiyaç sahiplerine yapılan evde bakım maaşı ödemeleri 2023 Temmuz ayı itibarıyla zamlanarak artırıldı. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, güncel ödeme durumu ve zamlar hakkında bilgi sahibi olmak için merakla bekliyor.

2023 Temmuz Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?

2023 yılının başında gerçekleşen zamla birlikte, evde bakım aylığı 4.337 Türk Lirası seviyesine yükselmişti. Ancak, 2023 Temmuz zammıyla birlikte 2023'ün ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belirlendi. Bu kapsamda, bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5.098 Türk Lirası olarak güncellendi.

Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatırılacak?

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'inden itibaren hesaplara aktarılıyor. Bu nedenle, 2023 Temmuz ayı evde bakım maaşı da 15 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Evde Bakım Maaşı Sorgulama İşlemleri

Evde bakım aylığı alan kişiler, ödeme durumlarını e-Devlet veya SMS yoluyla sorgulayabilirler.

e-Devlet ile Evde Bakım Maaşı Sorgulama

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığının yatırılıp yatırılmadığına dair bilgi alınabilir. Sisteme kayıtlı olan kişiler, şifreleri ve T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirler.

SMS ile Evde Bakım Maaşı Sorgulama

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için cep telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilirler. Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alan vatandaşlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazarak "4747" numarasına SMS atarak bakiye takibini yapabilirler. Bu işlem sırasında gönderilen her SMS, operatörünüz tarafından tahsil edilen 1 SMS ücretiyle gerçekleşecektir.

Evde bakım maaşı, ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran ve destekleyen önemli bir sosyal yardımdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu ödeme süreçlerini düzenli bir şekilde gerçekleştirerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir.