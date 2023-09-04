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Zam gelmeden önce son viraj! Ayçiçek yağınız yoksa şimdi alın! 5 LT ayçiçek yağı 89,99 TL'ye satılıyor

Ayçiçek yağı, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri ve günlük yemeklerimizin olmazsa olmazıdır. Ancak son zamanlarda ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışlar, vatandaşları ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya bırakmıştır.

Zam gelmeden önce son viraj! Ayçiçek yağınız yoksa şimdi alın! 5 LT ayçiçek yağı 89,99 TL'ye satılıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-09-2023 09:33

CarrefourSA market zinciri, tüketicileri sevindirecek bir adım atmış ve Sırma Ayçiçek Yağı'nı 149,90 TL olan fiyatından 136,90 TL'ye indirmiştir. Bu büyük indirim, kaliteli bir ayçiçek yağını daha ekonomik bir fiyatla satın almak isteyenler için harika bir fırsat sunmaktadır.

Türk Mutfağının Vazgeçilmezi Ayçiçek Yağı

Ayçiçek yağı, yemeklerimize lezzet katan ve sağlık açısından da önemli faydalar sunan bir üründür. Sırma Ayçiçek Yağı, Türk sofralarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hem lezzeti hem de kalitesiyle bilinen bu ürün, CarrefourSA indirimi ile ekonomik alışverişin de keyfini yaşatıyor.

İndirimli Ayçiçek Yağı Stoklarla Sınırlı!

Ancak unutmayın ki bu indirimli fiyatlarla sunulan Sırma Ayçiçek Yağı stoklarla sınırlıdır. Dolayısıyla, uygun fiyatlı ayçiçek yağına sahip olmak istiyorsanız, en yakın CarrefourSA marketine hemen uğramalı ve alışverişinizi gerçekleştirmelisiniz. İndirimli ürünler hızla tükenebilir, bu nedenle acele etmek önemlidir.

Siz de kaliteli ve ekonomik ayçiçek yağı tercih ediyorsanız, CarrefourSA marketlerine uğrayarak bu indirimli fırsatı kaçırmayın. Ancak unutmayın ki indirimli ürünler stoklarla sınırlıdır, bu nedenle alışverişinizi hızlı bir şekilde yapmanız önerilir. Sofralarınızı Sırma Ayçiçek Yağı ile zenginleştirmek için şimdi harekete geçin.

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