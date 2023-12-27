Youtube 18 Yılın Sonunda Her Şeyi Açıkladı...

YouTube, dijital dönüşümün en önemli unsurlarından biri olarak hayatımıza girmiş durumda. 18 yıldır aktif olarak faaliyet gösteren bu platform, içerik üreticileri için önemli bir gelir kapısı haline gelmiş ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Blog yazarı Ethan Zuckerman'ın yaptığı araştırmaya göre, YouTube'a bugüne kadar yüklenen video sayısı ve bu videoların etkisi oldukça dikkat çekici.

YouTube'a Yüklenen Toplam Video Sayısı

2006-2023 döneminde rekor sayıda video yüklendiği duyuruldu. Bu tarihler arasında platforma toplamda 13 milyar 325 video yüklendi. 2006 yılından itibaren başlayan büyüme trendi, 2023 yılı itibarıyla zirveye ulaştı. 2023'te yeni bir rekor kırıldı. 2023 yılında YouTube'a 4 milyardan fazla video yüklendiği ve bu sayının bir rekor olduğu belirtiliyor.

Platformdaki Videoların İzlenme Sayıları

Yüklenen videoların sadece yüzde 4'lük bir kısmı 10 bin ve üzeri görüntülenme sayısına ulaşabildi. Bir YouTube videosunun ortalama 39 kez izlendiği belirtiliyor.

GTA 6 Videosu Rekor Kırdı!

Rockstar'ın GTA 6 tanıtım fragmanı, ilk 24 saatte 70 milyondan fazla izlenerek yeni bir rekora imza attı. Bu rekoru daha önce ABD'li YouTuber MrBeast'ın “7 Days Stranded At Sea” videosu 59.4 milyon izlenme ile elinde bulunduruyordu. YouTube, devasa video içerik havuzu ve her geçen gün artan kullanıcı etkileşimiyle, dijital içerik platformları arasında öncü konumunu koruyor. Yüklenen videoların büyük çoğunluğunun düşük izlenme sayıları elde etmesi, platformun rekabetçi doğasını ortaya koyuyor. Aynı zamanda, bazı videoların kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşması, YouTube'un içerik üreticileri için halen büyük bir fırsat alanı olduğunu gösteriyor. YouTube'un sunduğu bu geniş ve dinamik platform, hem içerik üreticileri hem de izleyiciler için çeşitli olanaklar sunmaya devam ediyor.