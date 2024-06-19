Marmaris Belediye binasının yerindeki kaçak inşaat mühürlendi

Belediyenin kendine ait yerin inşaatı kaçak çıkan Marmaris belediyesi yapılan kaçak inşaat çalışmasını durdurdu.

Muğla'da Marmaris Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, inşaat ruhsatı olmadan yapılan çalışma nedeniyle Marmaris Belediyesi’nin yıkılan eski hizmet binasının yerinde yürütülen inşaatı durdurdu.

Bunlar yaşanırken Marmaris Belediye başkanı Acar Ünlü ile ilgili olarak kendine ait dubleks villadaki bodrum katı ve binadaki asansörün sonradan ruhsat almadan kaçak olarak yapıldığı iddiaları ortaya atıldı.Bu iddiadan sonra gözler oturduğu evin kaçak bölümleri olduğu iddia edilen başkan Acar Ünlü’den gelecek yanıtlara çevrildi. Marmaris halk arasında ise şu sorulara yanıt aradığını konuşuluyor: Bakalım başkanı olduğu kuruma yaptığı gibi kendi evine de mühür vurup tutanak tutarak ceza kesecek mi ? Eğer kesecekse ne kadar ceza kesecek ? Yoksa başkanlık gücünü kullanarak Marmaris halkının yararına yapılan inşaatı yasallaştıracağı yerde mühür vurarak kurumunu afişe ettiği gibi kendine en yakın olanlara ve seçilmesinde destek olan ve borçlu olduğu kişilerin iş yerlerine veya mülklerine de aynı şekilde mühür mü vuracak ?

Marmaris Belediyesi’nin kendine ait yerin kaçak çıkan inşaatı ile ilgili olarak Kemeraltı Mahallesi’nde devam eden faaliyetler ile ilgili ilk işlem; Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda inşaatın durdurulması olmuştu. İhalenin iptaline ilişkin açılan davada yine Muğla 2. İdare Mahkemesi dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Marmaris Belediyesi de “İhale konusu işin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri gayesi taşımadığı” gerekçesiyle Meclis’te davadan feragat edilmesi yönünde karar aldı.