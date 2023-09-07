Yeni ve zamlı dul-yetim maaşları son dakika kaç para oldu? Anında hesaplara yatırılacak Eylül 2023 maaşlarına göz atın!

Anında hesaplara yatırılacak Eylül 2023 maaşlarına göz atın! Yeni ve zamlı dul-yetim maaşları son dakika kaç para oldu- Eylül 2023 maaşlarına dair merak edilen konuların başında, dul ve yetim aylıklarının ne kadar olduğu geliyor. Yapılan son düzenlemelere göre, dul ve yetim aylıkları yeni zamlı rakamlarla ödeniyor. İşte Eylül 2023 maaşlarına dair detaylar:

Emekli Maaşlarına Enflasyon Zammı

Eylül 2023'te emekli maaşlarına yapılan enflasyon zammı, Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 19.77 olarak açıklandı. Ayrıca, en düşük memur maaşı 22 bin Türk Lirası olarak güncellendi.

Dul ve Yetim Aylıkları Değişiyor

Dul ve yetim aylıkları, emekli maaşının bağlandığı ve sigortalının vefat tarihine göre değişiklik gösteriyor. Taban aylıklar, belirli tarihlerde güncelleniyor. 2023'ün Ocak ayında en düşük ölüm aylığı 5 bin 858 TL'den 7 bin 323 TL'ye yükseldi. Ayrıca, hisse oranına göre alınacak ölüm aylığı tutarı da değişkenlik gösteriyor.

Örnek Bir Hesaplama

Örnek olarak, kök aylığı 5 bin TL olan bir vatandaşın maaşı, yüzde 25 emekli zammından sonra 6 bin 250 TL'ye yükselir. Buna yüzde 4 ek ödeme eklenirse, maaş 6 bin 500 TL olarak güncellenir.

Dul ve Yetim Aylığı Taban Maaşları

Dul ve yetim aylığı taban maaşları, sigortalının ölüm tarihine ve aylık oranına göre değişir. İşte bazı örnekler:

Ekim 2008 Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar İçin:

Yüzde 80 aylık oranı: 2023 Temmuz maaşı 6.119,30 TL

Yüzde 60 aylık oranı: 2023 Temmuz maaşı 4.481,06 TL

Yüzde 45 aylık oranı: 2023 Temmuz maaşı 3.360,81 TL

Yüzde 30 aylık oranı: 2023 Temmuz maaşı 2.240,61 TL

2000 Yılından Sonra Sigortalı Olanlar İçin:

Yüzde 45 aylık oranı: 2023 Temmuz maaşı 2.032 TL

Yüzde 80 aylık oranı: 2023 Temmuz maaşı 3.612,20 TL

Yüzde 30 aylık oranı: 2023 Temmuz maaşı 1.354,65 TL

Yüzde 60 aylık oranı: 2023 Temmuz maaşı 2.709,03 TL

Dul ve yetim aylıkları, sigortalının yaşamını yitirdiği tarihe ve aylık oranına göre hesaplanır. Bu rakamlar, güncel taban aylık tutarlarını yansıtmaktadır.