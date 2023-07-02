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Yeni Türk Lirası banknotları şaşkına uğrattı! İşte 500 TL, 1000 TL ve 2000 TL’lik banknotlar

Sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılan 500 TL'lik banknotlar dışında, 1000 TL ve 2000 TL'lik banknotların da piyasaya sürüleceği konuşuluyor.

Yeni Türk Lirası banknotları şaşkına uğrattı! İşte 500 TL, 1000 TL ve 2000 TL’lik banknotlar
Yayın Tarihi : 2023-07-02 12:17

İşte 500 TL, 1000 TL ve 2000 TL’lik banknotlar! Yeni Türk Lirası banknotları şaşkına uğrattı-  Son günlerde yeni Türk Liraları için harekete geçildiği iddiaları gündemi meşgul ediyor. 500 TL, 1000 TL ve 2000 TL'lik banknotlar için onayın verildiği ve Merkez Bankası'nın konuyla ilgili hazırlıklar yaptığı belirtiliyor. Bu gelişmeyle birlikte Türk Lirası için heyecanlı bir bekleyişin başladığı ifade ediliyor ve iddia edilen tasarımlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılan 500 TL'lik banknotlar dışında, 1000 TL ve 2000 TL'lik banknotların da piyasaya sürüleceği konuşuluyor. Türkiye'de en yüksek değeri taşıyan kağıt para 200 TL olduğundan, alım gücünün düşmesi ve fiyatların sürekli artmasıyla Merkez Bankası'nın bu adımı atabileceği spekülasyonları yapılıyor. Bu şekilde hızlı para akışının sağlanabileceği ve ekonomiye katkı sağlanabileceği düşünülüyor.

Ancak daha önceki iddiaların reddedildiği de hatırlatılmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Güven Pado, bu iddiaları yalanlamış ve dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bunları reddetmişti.

Yeni Türk Liraları ne zaman dolaşıma gireceği ve basılacağı henüz netlik kazanmamıştır. Ancak konunun aciliyeti nedeniyle önümüzdeki günlerde yeni adımların atılması beklenmektedir. Yeni banknotların çıkarılmasıyla Türk Lirası'na olan güvenin artırılması ve ekonomide istikrarın sağlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca, 5 TL ve 10 TL'nin kağıt para yerine madeni para olarak basılacağı da iddialar arasında konuşulan konular arasındadır.

Özgür Demirtaş gibi bazı ekonomistler de sosyal medya hesapları üzerinden bu konuda çağrılar yapmışlardır. Ancak bu iddiaların ne ölçüde gerçekleşeceği ve ne zaman hayata geçeceği konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Gelişmelerin takip edilmesi ve resmi açıklamaların yapılmasını beklemek en doğru yaklaşım olacaktır.

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