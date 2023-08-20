Yeni EYT müjdesi veridli! Ya hello, ya merro! SGK girişi 2000 sonrası olanlara 47-48-49-50-51-52-53 yaşında 1800 günle erken emeklilik

SGK girişi 2000 sonrası olanlara 47-48-49-50-51-52-53 yaşında 1800 günle erken emeklilik! Yeni EYT müjdesi veridli! Ya hello, ya merro- Son dönemde gelişen torba yasa ile emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yaşanacağı müjdesi verildi. Bu değişikliklerle birlikte, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesini kaçıranlar için büyük bir umut ışığı doğdu. SGK girişi 2000 sonrasına denk gelen kişiler için getirilen bu yeni düzenleme, emeklilik yaşını düşürerek prim gün sayısında indirim yapmayı amaçlıyor. 48-50 yaş arasında olanlar için erken emeklilik fırsatı da bu düzenleme ile hayata geçiriliyor. Maaş zamlarının ardından şimdi de erken emeklilik düzenlemesi geliyor. Peki, bu düzenleme kimleri kapsayacak? Hangi şartlar altında EYT'siz erken emeklilik mümkün olacak?

EYT'yi Kaçıranlar İçin Yeni Düzenleme Geliyor: Beklentiler Artıyor

EYT'yi kaçıran milyonlarca kişi, devletten yeni bir düzenleme haberini uzun zamandır bekliyordu. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in erken emeklilik düzenlemesi sinyalleri, umutları yeniden alevlendirmişti. Milyonlarca kişinin yüzünü güldürecek olan bu gelişmeye dair yeni açıklamalar da hızla gelmeye devam ediyor. Erken emeklilik düzenlemesi ile ilgili olarak vatandaşların merakı büyük. Peki, erken emeklilik düzenlemesi ne zaman hayata geçecek? Sigorta girişi 2000 sonrasına denk gelenler için erken emeklilik yasası çıkacak mı? Detaylar ve son dakika gelişmeleri haberimizde bulunuyor.

2000 Sonrası Sigortalılara Müjde: 2. EYT Yolda

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi bir süre önce yürürlüğe girdi ve birçok kişi için erken emeklilik kapısı aralandı. EYT'de yaş kriteri olmamasına rağmen prim şartının yer alması sebebiyle bazı vatandaşlar EYT düzenlemesini kaçırdı. Ancak 2. EYT düzenlemesi geliyor. Sigorta girişi 2000 sonrasına denk gelenler için yeni bir erken emeklilik düzenlemesi hazırlanıyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

50 Yaş Altı Erken Emeklilik Kapısı Açılıyor

Maaş zamlarının hemen ardından TBMM'ye sunulması beklenen yeni erken emeklilik düzenlemesi ile 50 yaş altı kişilere erken emeklilik yolu açılıyor. Bu düzenleme SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmaksızın tüm çalışanlara ve sigortalılara yönelik geçerli olacak. Bu yeni emeklilik sisteminde prim indirimleri de uygulanacak. Özellikle Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısı SGK seviyesine eşitlenecek. Bu adım, Bağ-Kur sigortalılarına 1.800 günlük bir prim indirimi sağlayacak. Erken emeklilik düzenlemesi ile yaş kriteri de 50 yaş altına çekilmiş olacak.

Erken Emeklilik Düzenlemesi Ne Zaman Hayata Geçecek?

Büyük bir reform çalışması başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilik sistemiyle ilgili müjdeyi verdi. Emeklilik reformunun tamamlanması sonrasında yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini açıkladı. Asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşı zamları sonrasında sıra erken emeklilik düzenlemesine geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıkları devam eden düzenlemenin Temmuz ayının sonuna doğru TBMM gündemine getirilmesi bekleniyor.

Bu yeni düzenlemeler ışığında, EYT düzenlemesini kaçıran kişilerin umudu yeşeriyor. Sigorta başlangıcı 2000-2008-2014 yıllarına denk gelenler için sunulacak olan erken emeklilik fırsatı, milyonlarca kişi için önemli bir adım olacak. Hem prim indirimleriyle hem de yaş kriterinin düşürülmesiyle, birçok vatandaşın daha erken bir emeklilik hayali gerçekleşebilecek.