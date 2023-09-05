Yeni EYT için düğmeye basıldı! Milyonlarca kişi daha emekli olacak! Kısmı emeklilik koşulları açıklandı!

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununa çözüm getirecek yeni bir düzenleme yolda. Bu düzenleme, EYT'yi kaçıran ve erken emeklilik umudu taşıyan vatandaşlar için umut ışığı olabilir. İşte bu yeni düzenlemenin detayları:

EYT'siz Erken Emeklilik Şartları

EYT sorununu çözmek için geliştirilen bu düzenleme, 1999 öncesi sigorta girişi olan yaklaşık 5 milyon vatandaşa erken emeklilik hakkı tanıyor. İşte EYT'siz erken emeklilik şartları:

Bu düzenleme kapsamında, 1999 öncesi sigorta girişi olan yaklaşık 5 milyon vatandaş, yaş şartı olmaksızın erken emeklilik hakkını elde edecek. Bu düzenlemeyle birlikte çeşitli nedenlerle EYT'yi kaçıran vatandaşlar da yeni bir umut bulacak. Kısmi emeklilik sistemi ile erken emeklilik, milyonlarca vatandaş için bir gerçeklik haline gelecek.

Kısmi Emeklilik Şartları

Kısmi emeklilik düzenlemesi, 3,600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresine sahip olanlara erken emeklilik hakkı tanıyan bir düzenlemeyi içermektedir. Bu düzenleme, 1999 yılından sonra sigortalı olan birçok vatandaşın erken emeklilik fırsatını artırmaktadır. Ayrıca, kısmi emeklilik sistemi, SSK ve BAĞ-KUR arasında prim dengelemesi yaparak, prim eksikliği nedeniyle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) hakkını kaçıran Bağ-Kur sigortalılarına da erken emeklilik imkanı sunmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu konuda son düzenlemeleri yapma çalışmalarına devam etmektedir. Erken emeklilik düzenlemesi, Meclis'in açılmasıyla birlikte hızlı bir şekilde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. Ekim ayından itibaren bu düzenleme ele alınacak ve düzenlemeden faydalanmak isteyen vatandaşların başvuru işlemlerinin kasım ayının başında kabul edilmesi beklenmektedir.

Türkiye'de EYT sorunuyla karşı karşıya kalan milyonlarca insan için bu yeni düzenleme umut verici bir adım olarak kabul edilmektedir. Bu gelişme, birçok vatandaşın emeklilik hayallerini gerçekleştirmesi için önemli bir adım olarak görülmektedir ve yakın gelecekte yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bu düzenleme, milyonlarca vatandaş için daha güvenceli bir emeklilik dönemi vaat ediyor.