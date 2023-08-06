Yeni EYT düzenlemesi için düğmeye basıldı! 2000 öncesi çalışan ama sigorta girişi olmayana müjde geldi!

2000 öncesi çalışan ama sigorta girişi olmayana müjde geldi! Yeni EYT düzenlemesi için düğmeye basıldı- İş Kanunu'ndaki önemli hükümler, emeklilik hayali kuran çalışanlar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Sigorta girişi yapılmamış veya geç bildirilmiş binlerce kişi, emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanmak adına iş mahkemelerine başvuruda bulunmaktadır.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ancak primleri yatırılmayan kişiler, dava açarak haklarını aramaktadır. İş Kanunu'ndaki bazı detaylar, emeklilik kapısını açmanın yanı sıra geliri artırma imkanı da sağlamaktadır.

İş Kanunu'ndaki Detaylar ve Haklar

İş Kanunu, çalışanlara emeklilik hakkını öne çekme ve gelir artırma imkanı sunan bazı önemli detayları içermektedir. İşte bu detaylardan bazıları:

Çalışanların işe başlama tarihi bildirilmemiş veya geç bildirilmiş ise dava açma hakkına sahiptir. Örneğin, 1996 yılında işe başlamış ancak prim ödemesi Kasım 1998'e ertelenmiş ise, çalışan bu başlangıç tarihini düzeltebilir. Eğer talep olumsuz yanıtlanırsa, hizmet davası açma hakkı bulunmaktadır. Bu süreçte, en az bir veya iki tanık da sunulmalıdır. Ayrıca, sigorta yapılmış ancak primler yatırılmamışsa, denetim sonuçlarına göre zaman aşımı süresi işlemez.

Sigortasız çalıştırılanlar, hizmet davası yanı sıra kıdem, ihbar, ücret, fazla mesai ücreti, kullanılmayan izin ücreti gibi işçilik alacakları için iş mahkemelerine başvurabilirler. Hem hizmet tespiti hem de işçilik alacakları için iki ayrı dava açılması gerekmektedir.

Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan ancak primleri yatırılmayan kişiler, dava açarak emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanabilirler. Bu kişilerin hizmet davası açmadan önce arabulucuya gitmeleri gerekmektedir.

İş Kanunu'na göre emekliliği öne çekebilmek ve emeklilik hakkına sahip olabilmek için bazı koşullar vardır. Örneğin, işe başlama bildirgesi verilen kişinin sigorta primleri yatırılmamışsa veya günsüz işe girişi yapılmışsa dava açabilir. Hizmet tespiti için dava açma süresi, hizmetin geçtiği yılın sonundan itibaren 5 yıldır.

İş Kanunu'ndaki bu detaylar, çalışanların emeklilik haklarını öne çekmelerine ve gelirlerini artırmalarına yardımcı olmaktadır. Bu hükümler sayesinde emeklilik öncesi dönemde yaşanan mağduriyetler giderilebilmekte ve emeklilik hayali kuranların yüzü gülmektedir. Detaylı bilgilere ulaşmak ve haklarını aramak için ilgili kişiler İş Kanunu'nu inceleyebilir veya uzmanlardan yardım alabilirler.