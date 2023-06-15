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Yeni bakandan 2.el otomobil fiyatı artışlarını bıçak gibi kesecek önlem! 262.000 TL'ye birçok model satışa çıkarıldı

Türkiye'de sıfır otomobil sorunu ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki yüksek seviyeler birçok vatandaşın araç sahibi olma hayallerini zorlaştırmaktadır.

Yeni bakandan 2.el otomobil fiyatı artışlarını bıçak gibi kesecek önlem! 262.000 TL'ye birçok model satışa çıkarıldı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-06-2023 16:36

Son dakika haber: 262.000 TL'ye birçok model satışa çıkarıldı! Yeni bakandan 2.el otomobil fiyatı artışlarını bıçak gibi kesecek önlem- Vatandaşı çıldırtan 2.el otomobil fiyatı artışına bakanlıktan fren! Türkiye'de sıfır otomobil sorunu ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki yüksek seviyeler birçok vatandaşın araç sahibi olma hayallerini zorlaştırmaktadır. Ancak Ticaret Bakanlığı, bu soruna çözüm getirmek amacıyla gümrük araçlarının uygun fiyatlarla satışa çıkarılmasını sağlayan bir düzenleme yapmıştır. Bu düzenleme ile vatandaşlar, 262 bin TL gibi uygun fiyatlarla ikinci el otomobil sahibi olma fırsatına kavuşmuşlardır.

Ticaret Bakanlığı'nın yeni e-ihale sistemi ile otomobil alımı daha da kolaylaşmıştır. Vatandaşlar, oturdukları yerden sisteme üye olarak otomobil alımı için teklif verebilme imkanına sahiptir. Yapılan teklifler sonucunda en son teklifi veren vatandaşlar, ihaleyi kazanan olarak belirlenmektedir.

Kazanılan aracın teslim alınması için belirli adımlar izlenmelidir. İlk olarak, teminat tutarı için Halkbankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankaları gişelerinden veya ilgili bankaların internet bankacılığı uygulamalarından ödeme yapılmalıdır. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra onaylanan satış şartnamesinin ıslak imzalı bir örneği, satışı gerçekleştiren birime iadeli taahhütlü posta veya elden ulaştırılmalıdır. Teslim evraklarıyla birlikte başvurmanız halinde, aracı belirtilen süre içinde bulunduğu yerden teslim alabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı'nın bu düzenlemesi, vatandaşların uygun fiyatlarla araç sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bu sayede ikinci el otomobil fiyatlarındaki yüksek seviyelerin ve sıfır araç stoklarının vatandaşları zor durumda bırakmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Vatandaşlar, bu fırsatı değerlendirerek daha ekonomik koşullarda araç sahibi olma şansını elde edebilirler. Ticaret Bakanlığı'nın vatandaşları desteklemek ve araç sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için yaptığı bu düzenleme, araç pazarında dengelerin sağlanmasına katkı sağlayabilir.

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