Yastık altında, bankada doları olanlara Selçuk Geçer'den tarihi uyarı! Kesinlikle bunu yapmayın, patlarsınız!

Kesinlikle bunu yapmayın, patlarsınız! Yastık altında, bankada doları olanlara Selçuk Geçer'den tarihi uyarı- Türkiye ekonomisinin zorlu süreçlerden geçtiği bu dönemde, ünlü ekonomist Selçuk Geçer önemli uyarılarda bulunarak dolar yatırımcılarını dikkatli olmaya çağırdı. Enflasyonun düşmemesi halinde dolar kurunun kontrol edilemeyeceğini vurgulayan Geçer, önümüzdeki 3 aya özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye ekonomisinin büyük bir bataklığa sürüklendiğini ifade eden Geçer, gelir eşitsizliğine dikkat çekerek, fakirlerin daha da fakirleştiğine ve zenginlerin ise daha da zenginleştiğine vurgu yaptı.

Enflasyon ve Dolar Kuru İlişkisi

Enflasyon, bir ülkedeki mal ve hizmetlerin fiyatlarının genel düzeyindeki sürekli artış anlamına gelir. Bu durum, ekonomik istikrarı olumsuz yönde etkileyebilir ve para birimlerinin değerini düşürebilir. Geçer, enflasyonun kontrol altına alınmaması durumunda dolar kurunun kontrol edilemez hale geleceği uyarısında bulundu. Bu durum, dolar yatırımcıları için önemli bir risk oluşturuyor.

Selçuk Geçer'in Uyarıları

Geçer, ülkemizin ekonomik geleceği hakkında ciddi uyarılarda bulundu. Özellikle ekim, kasım, aralık aylarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu dönemde, doların sert hareketler sergileyeceği ve döviz piyasasında ciddi dalgalanmaların yaşanabileceğine işaret etti. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin büyük bir bataklığa sürüklendiğini ve fakirler ile zenginler arasındaki gelir eşitsizliğinin arttığını belirtti.

Dolara Talep ve Borçlar

Selçuk Geçer'e göre, kısa vadeli borçların ödenme zamanı geldiğinde dolar talebinde artış bekleniyor. Bu durum, doların değerinin yükselmesine neden olabilir. Türkiye ekonomisi, uzun süredir turizm gelirleriyle ayakta durmaya çalışıyor. Ancak, ekonomik belirsizlikler ve sorunlar turizm gelirlerinin istikrarlı bir kaynak olmasını zorlaştırıyor.

Geçer'in Tavsiyeleri

Ünlü ekonomist Geçer, dolar sahiplerine seslenerek dolarlarını satmamaları konusunda uyardı. Doların yükselişinin devam edeceğini düşünüyor ve zarar etmemeleri için ellerindeki dolarları tutmalarını öneriyor. Ancak, her yatırımcının risk iştahı farklıdır ve dolar yatırımı yapmadan önce iyi düşünülmelidir. Yatırım kararları alırken uzman görüşüne başvurmak önemlidir.