Yarına Kadar IBAN Numarasını TEK TEK Kontrol Edin! 3000 TL Ve Üzeri Para Ödenecek! 

IBAN numarası üzerinden 3000 TL ve üzerinde nakit kredi ödenecek! Yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntı sebebiyle bankalardan kredi almak isteyenlere destekler gelmeye devam ediyor. IBAN numarası üzerinden 3000 TL'ye kadar nakit almak isteyenler için yapılan bu yeni kampanyada, Acil ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte 3000 TL ödeme verileceği açıklandı! 3000 TL'ye kadar nakit alacak kişiler, Kredi notu yüksek olması durumunda da bu kredileri 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde ödeme verilecektir.

IBAN NUMARASINA ÖDEME

3000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere uygun faizlerle ödemeler verilecek! Denizbank tarafından başlatılan bu kredi kampanyasında 3000 TL'ye kadar kredi hızlı ve anında verilmektedir. Denizbank cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da kredi imkanı sağlamaktadır. Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, SMS atarak hemen sonucu öğrenebilirler.

3000 TL KREDİ

3000 TL'ye kadar kredi alacak kişiler SMS atarak hemen sonuç alabileceklerdir. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilere Cebimde Kredi kampanyası duyuruldu. Başvuru yapmak için Kredim TC kimlik yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj atabilirsiniz. Kredi başvurusu sonrasında değerlendirme kısa süre içinde yapılacak ve bu ödemeleri alıp alamayacağınızı hemen öğreneceksiniz. SMS ile onay alan kişiler ise başvuru tamamlanması için Denizbank şubelerine gidebilirler ve buradan kredi başvurusu yapabileceklerdir. 3000 TL ve üzerinde de onay alacağınız kredilerde, 36 ay vadeye kadar ödeme alacak kişilere 50 bin TL limit verilmektedir. 50 bin TL ve 100 bin TL arasında 24 ay vadeye kadar kredi alınmaktadır.