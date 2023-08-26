Yarın Migros markete gidin poşetinizi tepeleme doldurun! Et, ayçiçek yağı, beyaz peynir dip fiyatı gördü!

Enflasyonun etkisi özellikle gıda ürünleri üzerinde belirgin bir şekilde hissediliyor. Vatandaşlar, gıda harcamalarında tasarruf sağlayabilmek için daha ekonomik alternatifleri tercih etmeye başladılar. Son dönemdeki fiyat artışları, bu eğilimi daha da belirginleştirdi. Ancak, bu zorlu dönemde vatandaşları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Bir market zinciri, ayçiçek yağı gibi temel bir üründe ciddi bir indirim gerçekleştirdi.

Türkiye genelindeki enflasyon artışı, özellikle temel ihtiyaç maddesi olan gıda ürünlerine olan talebi olumsuz yönde etkiledi. Gıda fiyatlarındaki artışlar, vatandaşların aile bütçelerini zorlamaya başladı. Ancak, Migros marketler zinciri tarafından yapılan büyük bir indirim, bu olumsuz tabloya olumlu bir soluk getirdi.

Migros, sık sık tüketicilere yönelik indirim kampanyalarıyla adından söz ettiren bir markadır. Hem fiziksel mağazalarında hem de online alışveriş platformlarında geçerli olan bu indirim kampanyaları, tüketicilerin ilgisini çekiyor. Bu seferki kampanya kapsamında ise ayçiçek yağı gibi önemli bir gıda maddesinde ciddi bir fiyat düşüşü yaşandı.

Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Büyük İndirim

Ayçiçek yağı, mutfaklarımızın vazgeçilmez malzemelerinden biridir. Hem pişirme hem de salatalarda kullanılan bu yağ, yemeklerimize lezzet katmanın yanı sıra sağlığımız için de önemlidir. Ancak son dönemdeki fiyat artışları, ayçiçek yağını da pahalı hale getirmişti.

Migros'un başlattığı indirim kampanyasıyla birlikte ayçiçek yağı fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Fiyatlar 158,90 TL'ye kadar geriledi. Bu indirim, vatandaşların mutfak masraflarını biraz daha hafifletme fırsatı sunuyor. Ayçiçek yağı tüketenler için bu indirim, stoklarını yenileme fırsatı olarak da görülüyor.

Migros'un Geniş Ürün Yelpazesi

Ayçiçek yağı indiriminin yanı sıra, Migros'un indirim kampanyası kapsamında birçok farklı üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor. Özellikle peynir severler için cazip bir fırsat sunuluyor. Tam yağlı beyaz peynir, 117,50 TL'ye satılıyor. Bu indirim, kahvaltı sofralarını renklendirmek isteyenler için ideal bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, okul dönemine yaklaşırken ihtiyaç duyulan takım çantaları da bu kampanyada yer alıyor. Evde eksik olan veya yenilenmesi gereken takım çantası olanlar, 80,90 TL'ye uygun fiyatlarla bu ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

İndirimden Nasıl Faydalanabilirsiniz?

Migros marketler zincirinin başlattığı bu indirim kampanyasından faydalanmak oldukça kolay. Kampanyadan yararlanabilmek için Migros Money Kart ya da Migros Money Club Kart sahibi olmanız yeterlidir. Bu kartlara sahip olanlar, indirimden hemen faydalanabilirler.

Ancak unutulmaması gereken bir nokta var: İndirim kampanyaları belirli bir süreyle sınırlıdır. Bu kampanya da aynı şekilde belirli bir tarih itibarıyla sona erecektir. Bu nedenle, avantajlı fiyatları kaçırmamak için hızlı davranmanız önemlidir.