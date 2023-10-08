Yargı dizisinde Nil karakterini canlandıran Müge Bayramoğlu'dan özel röportaj

Popüler Kanal D dizisi “Yargı”nın 3. sezonunda ekibe katılan Müge Bayramoğlu, Tilmen Hukuk Bürosu'nun avukatı Nil karakteriyle ekranlarda boy göstermeye başladı. Bayramoğlu ile diziye dahil olması ve yaşadığı deneyimler üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Yargı Nil karakteri gerçekte kimdir, hangi oyuncu canlandırıyor? Yargı Nil'i canlandıran oyuncunun ismi ne?

Müge, “Yargı”nın 3. sezonunda bizimle berabersiniz. Diziye katılmak nasıl bir his?

“Yargı” sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da büyük bir başarıya imza atmış ve Emmy'ye aday olmuş bir yapım. Böylesine prestijli bir projede yer almak beni oldukça mutlu ediyor. Dizinin devam eden 3. sezonuna dahil olmamın yanı sıra, başarılı ve deneyimli bir ekiple çalışmanın verdiği huzur ve motivasyonla hemen uyum sağladım. Tıpkı okulun ilk gününde hissedilen o tatlı heyecan ve gerginlik gibi... Ancak yönetmenlerimiz, ekibimiz ve oyuncu arkadaşlarımın sıcak ilgisi sayesinde çok hızlı bir şekilde adapte oldum. 3. sezonda bile bu işi aynı heyecanla yapan bir ekiple çalışmak gerçekten paha biçilmez.

Peki “Yargı”nın izleyicilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Nil karakterinin yolu benim için de dolu dolu ve beklenmedik sürprizlerle dolu. Nil’in ne gibi maceralarla karşılaşacağını ben de sizlerle birlikte keşfetmeye hazırım. Bu yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan tüm izleyicilere minnettarım.

Müge Bayramoğlu ve Günlük Hayatı

Dizi çekimlerinin dışında günlük hayatınız nasıl geçiyor?

Ailem ve arkadaşlarım benim için her şeyden değerli. Boş zamanlarımda onlarla birlikte olmayı seviyorum. Yeni restoranlar keşfetmek ve arkadaşlarımla kaliteli vakit geçirmek benim için vazgeçilmezdir.

Peki spor ve sağlıklı beslenmeye önem veriyor musunuz?

Spor, hayatımda nispeten yeni bir yer edindi. Ancak bu alışkanlığımı bir yaşam tarzı haline getirmeye gayret ediyorum. Yemeklerle aram çok iyi. Kendimi yemek yemeden alıkoyamam, fakat spor sayesinde daha bilinçli ve dengeli bir beslenme düzenine sahibim.

Karakter ve Gerçek Hayat

Karakteriniz Nil hakkında izleyicilerin tepkileri nasıl?

Hem sosyal medyadan hem de günlük hayatta Nil karakterinin izleyenlerde farklı duygular uyandırdığını gözlemliyorum. Kimi izleyici Nil’in davranışlarından rahatsız olmuşken, kimi izleyici de karakteri benimsemiş durumda. Ancak bu tepkiler, insanların diziyi ne kadar benimsediğini gösteriyor ve ben bu ilgiye oldukça mutlu oluyorum.

Peki, gerçekte Nil karakteriyle benzerlikleriniz var mı?

Oynadığım birçok karakterle benzer yönler bulabilsem de, Nil ile aramda neredeyse hiç benzerlik bulunmuyor. Nil, oldukça planlı ve soğukkanlı bir bireyken, ben daha spontan ve enerjik bir yapıya sahibim. Ancak belki de bu farklılık, Nil karakterini canlandırırken bana yeni deneyimler kazandırıyor.