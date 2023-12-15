Yapı Kredi hesabı olan kişiler, Sadece 4 gün kaldı! Hesabınıza işlem yapın

Yapı Kredi Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu yeni Kredi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan herkes için hızlı bir şekilde kredi ödemesi vereceğini ve 4 gün içerisinde başvuru yapacak olan kişiler düşük faizlerle kredi alabileceği haberi verildi. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yenilikçi kampanyaları ile birlikte son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin ilk tercih etmiş olduğu banka oluyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız ve nakit işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olmanız ile birlikte sizleri 5 dakikada sonuç üretiliyor ve onaylanan kredilerde hesaplara yatırılıyor.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada bireysel kredi kullanmak isteyen kişiler için hızlı bir şekilde sonuç vermektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi almak istiyorsunuz ve başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak işlem yapabilirsiniz 1500 ve üzerinde kredi puanı olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirmeleri halinde Kredi ödemelerini daha düşük faizlerle 4 gün içinde alabiliyorlar. sigortalı olarak çalışan kişiler ve emekli olan kişiler bireysel olarak Kredi başvurusunda bulunabilir.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi cep telefonu üzerinden sms ile yapmak isteyen kişiler bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihini aralarda boşluk bırakarak yazdıktan sonra bu mesajı 44 11 numarasına göndermesi ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.