Yapı Kredi Duyurtdu: Aralık Ayı Emekli Promosyon Listesi (SGK)

Emekli promosyon listelerine bir yenisi daha eklendi. Emekli maaş hesabını taşıyanlar için yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Yapı Kredi Bankası, emekli müşterilerine sunduğu promosyon miktarını güncelledi. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklileri (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) için özel olarak hazırlanan “Emeklilik Paketi” avantajları, emekli maaşlarını Yapı Kredi Bankası'ndan alan müşterileri için geçerli olacak. Banka, yeni emekli olacak kişilere, SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için e-Devlet/SGK Müdürlüklerine, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar için ise çalıştıkları kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvuru yaparken Yapı Kredi Bankası'nı tercih etme olanağı sunuyor.

Yapı Kredi Aralık Ayında da Promosyon Dağıtıyor

Halihazırda emekli olan ve maaşlarını Yapı Kredi Bankası'ndan almak isteyen müşteriler ise, Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden kolayca maaşlarını taşıyabilirler. Ayrıca, bankanın 444 0 444 / 0850 222 0 444 numaralı Müşteri İletişim Merkezi aranabilir veya doğrudan en yakın şubeye nüfus cüzdanı ile gidilerek işlem yapılabilir. Yapı Kredi müşterisi olmayanlar da, Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirerek veya e-Devlet ve SGK Müdürlükleri aracılığıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi Bankası'na taşıyabilir.

En Fazla 9000 TL Promosyon Ödenecek

Yapı Kredi Bankası'nın bu yeni promosyon kampanyası, emekli müşterilerine 9.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Bu kampanya, emekli vatandaşların finansal ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla tasarlandı ve emekli maaşlarını bankadan alan müşterilere sunulan avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yapı Kredi'nin bu güncellenmiş promosyon teklifi, emeklilik planlaması yapan veya mevcut bankasından memnun olmayan emeklilere cazip bir alternatif sunuyor.