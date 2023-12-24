Yapı Kredi Bankası Hesabı Olanlar! Ay Sonuna Kadar Süreniz Kaldı

Yapı Kredi Bankası hesabı olan vatandaşlar için ay sonuna kadar destek ödemeleri devam edecek. 50 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kullanabileceğiniz yeni kredilerde masraflar da ortadan kayboldu ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan bireysel müşteriler bu kredileri sadece gelir belgesiz olarak kullanabilecek.

Yapı Kredi Bankası hesabınızın olması durumunda başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz ve bireysel tüketici kredisi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler hızlı bir şekilde verilirken bireysel tüketici kredisi kampanyası ile birlikte işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanabilecekleri kampanyalarda mevcut bulunmaktadır. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 50.000 TL kredi ödemesini vereceğim müşterilerin kredi puanına göre işlemlerini gerçekleştirerek bireysel kredi kullanmalarına olanak sağlıyor.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak işlem yapabilir ve bireysel kredi kampanyasına katılarak aynı gün içinde Kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni Kredi kampanyasında 50.000 TL 36 ay vadeli bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilere banka şartlarına uygun olmaları halinde işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirerek uygun faizlerle kredi ödemeleri vermektedir. sms ile başvuru yapmak istiyorsanız 44 11 numarasına bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihini aralarda boşluk bırakarak yazmanız halinde Kredi başvurunuz onay alacaktır.