Yapı kredi bankası banka hesabı olanlara mest eden haberi verdi! Bayram sonrası ilk hafta TC kimlik ile 3 gün içinde ödeme alın!

Bayram sonrası ilk hafta TC kimlik ile 3 gün içinde ödeme alın! Yapı kredi bankası banka hesabı olanlara mest eden haberi verdi- Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayan bir kampanya sunmaktadır. Bu kampanyaya başvurmak için T.C. Kimlik numaranızı kullanarak SMS atmanız yeterlidir. Banka, kredi notuna göre ödeme yapmakta ve düşük faiz oranlarıyla hızlı bir şekilde kredi işlemi gerçekleştirmektedir.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuran vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilirler. Onaylanan krediler aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullanıma sunulmaktadır. Başvurmak isteyen kişilerin Yapı Kredi Bankası'nda kredi puanının 1400 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan vatandaşlar, bankaya SMS atarak kredi kullanabilirler. Başvuruların ardından 3 gün içinde işlem tamamlanacak ve kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Yapı Kredi Bankası'ndan kolay kredi başvurusu yapmak için SMS kullanılmaktadır. Başvuruda bulunmak isteyenlerin "BİREYSEL TC KİMLİK AYLIK GELİR ve DOĞUM TARİHİ (GGAAYY)" bilgilerini yazarak 4411 numarasına mesaj göndermeleri gerekmektedir. Bu şekilde başvuruda bulunan kişiler hızlı bir şekilde başvurularının onay durumunu görebileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası hesabı olan ve internet bankacılığı şifresi alan kişiler ise bankanın mobil uygulaması aracılığıyla da kredi başvurusu yapabilirler. Yapı Kredi Bankası, kolaylıkla erişilebilen ve hızlı yanıt veren bir kredi başvuru süreci sunarak ihtiyaç sahiplerine uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlamaktadır.