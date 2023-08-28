Yalı Çapkını Yeni Sezon İlk Karesi Bu Hamle Olmamalıydı Artık Dizi İzlenmez

Yalı Çapkını dram dizisi mi? komedi dizisi mi belli olmayan sahneleri ile ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Tüm ülkenin gündemini adeta sarsan Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Gidenler gitsin kalan sağlar bizimdir diyen Yalı Çapkını dizisinden ayrılan oyuncular kimler? Yaşanan duygusal aşk sahneleri ile eski dost Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i birbirine aşık eden Yalı Çapkını dizisinde defteri silinen oyuncu ve karakterler mevcut. Dizinin en sevilen ve en sevilmeyen karakterlerinin bir anda yok olacağı Yalı Çapkını yeni sezonu ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz sene Eylül ayında başlayan Suna'nın hamamdaki sahnelerinden sonra kave dökme olayının ülke genelinde çok konuşulduğu ve manavdan karpuz mu alıyorsunuz dedirten Yalı Çapkını yeni sezon çalışmaları sessiz sedasız başladı. Peki Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Hrr hafta Cuma günleri yayınlanan ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hayat hikayesinden esinlendiği tamamen gerçek bir bireyin hayatı olan Yalı Çapkını dizisi gerçek hikayesi kimin sorusunun yanıtı da hala daha araştırılmaya devam ediyor. Arka Sokaklar dizisini de tahtından eden Yalı Çapkını dizisi başlama tarihi ile alakalı net bir açıklama yapılmasa da diziden ayrılan oyuncular ile diziye dahil olan oyuncular çok konuşulacağa hatta seneye damgasını vuracağa benziyor.

Yalı Çapkını Pelin gidecek mi?

Yalı Çapkını ne zaman başlayacak sorusundan çok Yalı Çapkını Pelo'su Buse Buçe Kahraman'ın diziden ayrılacağı araştırılıyor. Annesi ile birlikte ortalığı kasıp kavuran gerçek hayatta bile kendilerinden nefret edilmesini sağlayan bu iki karakter Ferit'i elde edemeyeceklerini anlayarak diziye veda edecekler ve bu Yalı Çapkını yeni sezon başlar başlamaz olmasa da bir kaç bölüme etkisini gösterecek.

Ferit'e olan duygusal bağı ile herkesin nefret ettiği Pelin karakteri, vedasını sundu bile. Ancak Yalı Çapkını dizisinden ayrılanlar bunlarla da sınırlı değil.

İşte Yalı Çapkını dizisine diğer veda eden isimler;

Doğukan Polat

Buçe Buse Kahraman

Baran Bölükbaşı

Ediz Akşehir