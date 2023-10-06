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Yalı Çapkını 41. bölüm fragmanı: Ferit ile Seyran boşanıyor mu?

Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in oynadığı bu dizi, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bölümüyle merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını'nın 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Yalı Çapkını 41. bölüm fragmanı: Ferit ile Seyran boşanıyor mu?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-10-2023 23:49

Yalı Çapkını 41. bölüm fragmanı: Ferit ile Seyran boşanıyor mu? "Yalı Çapkını" dizisinin son bölümü büyük ilgi gördü. Başarılı oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerde olduğu dizi, her hafta gündeme oturuyor. 40. bölümde yaşananlar sonrası 41. bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyor.

Yalı Çapkını'nın 40. Bölümünde Yaşananlar

Diziye son katılan Halis Ağa, Marmaris'te bir mağaza açma planı yapıyor. Bu iş için Ferit ve Kaya'yı görevlendiriyor. Ancak işlerin içine Seyran, Suna, Asuman ve Abidin de dahil oluyor. Ekip Marmaris'e gidiyor. Yalıda kalan Nükhet, Kazım Ağa'nın her geçen gün artan talepleriyle uğraşıyor. Orhan, Dicle ile vakit geçirirken, Ferit, Marmaris'te Seyran'ın hareketlerinden rahatsız oluyor. Suna, Abidin'e duygularını açarken, Kaya'nın sürprizi Seyran ve Ferit arasında bir anlaşmazlığa neden oluyor.

Yeni Bölüm Fragmanı Bekleniyor

40. bölüm sonrası fanlar, yeni bölüm fragmanını dört gözle bekliyor. Ancak Yalı Çapkını'nın 41. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ne zaman yayınlanacağı konusunda bir bilgi verilmemiş olsa da, yayınlandığında izleyicilerle buluşacağı kesin.

Dizi takipçileri, yeni bölüm fragmanını ve dizinin devam eden hikayesini yakından takip etmeye devam ediyor. Yalı Çapkını, izleyicilerini her hafta ekran başına kilitlemeyi başaran bir yapım olarak dikkat çekiyor.

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