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Yabancılar borsada en çok hangi hisseleri alıyor! İşte Bist 100'deki yükseliş nedeni

Belgin Maviş, BLG Finansal Danışmanlık'ın kurucu ortağı olarak yaptığı son dakika açıklamasında, borsadaki son dönemlerdeki yükselişi değerlendirdi ve nedenini açıkladı.

Yabancılar borsada en çok hangi hisseleri alıyor! İşte Bist 100'deki yükseliş nedeni
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Maviş, seçim sonrası borsadaki yükselişin devam ettiğini belirterek, yabancı alımlarının bu yükselişi hızlandırdığını ve son dönemdeki artışın temel nedeninin yabancı yatırımcıların alımları olduğunu ifade etti. Maviş, "Borsada yabancı alımları yüzde 30'un üzerine çıktı. 2020 başına kadar yüzde 60-65 aralığında seyretti. Ancak bu tarihten sonra aşağı yönlü bir seyir izledi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yabancı yatırımcının hızlı bir şekilde çıkışını gözlemledik" dedi. Detaylar ve daha fazlası gecce.com.tr adresinde yer alıyor. Yerli yatırımcı oranının artarken, yabancı yatırımcı oranının yüzde 28'lere gerilediğini belirten Maviş, 2020 sonunda yüzde 49 olan yabancı yatırımcı oranının, 2021 sonunda yüzde 40'a, 2022 sonunda ise yüzde 28'lere düştüğünü vurguladı.

Borsadaki Yükselişi Etkileyen Faktörler

Maviş, uzun bir süredir borsada yabancı yatırımcıların daha çok hisse satışı yaptığını söyledi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın göreve gelmesiyle birlikte borsa iyimserliğinin arttığını belirtti. Maviş, bu olumlu etkiyle borsanın 7400 puan seviyesine doğru güçlü bir yükseliş gösterdiğini ve son dönemde yabancı yatırımcı payının artmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Sektörel Dağılım ve Öne Çıkan Sektörler

Yabancı yatırımcıların en fazla hisse alımı yaptığı sektörleri açıklayan Maviş, özellikle BIST 30 hisseleri üzerinde yoğunlaşıldığını belirtti. Ayrıca son dönemde enerji, turizm, madencilik ve perakende gibi farklı sektörlerde de işlemler yapıldığını vurguladı.

Demir çelik sektörünün yabancı yatırımcı payında ağırlık taşıdığını söyleyen Maviş, aynı zamanda enerji sektöründe de artan bir ilginin olduğunu belirtti. Yenilenebilir enerji ve diğer enerji sektörleri, yabancı yatırımcıların ilgisinin arttığı alanlar arasında yer aldı.

Belgin Maviş'in bu açıklamaları, borsadaki yükselişin ardındaki faktörleri ve sektörel dağılımı aydınlatarak yatırımcılara değerli bir perspektif sunuyor.

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