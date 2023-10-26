Xiaomi 14 Pro: Piyasanın Yeni Gücü! İşte fiyatı ve özellikleri

Bugünkü etkinlikle Xiaomi, yeni telefon modellerini tüketicilerin beğenisine sundu. Firma, Xiaomi 14 modelini tanıttıktan hemen sonra amiral gemisi Xiaomi 14 Pro modelini tanıttı. İşte bu modelin fiyat bilgileri:

Xiaomi 14 Serisi Göz Dolduruyor

Xiaomi, son etkinliğinde Xiaomi 14 ve onun üst modeli olan Xiaomi 14 Pro'yu tanıttı. Benzer bir tasarım diline sahip olan bu telefonlar, ekran, kamera ve tasarım gibi kategorilerde rakiplerinden sıyrılıyor. Xiaomi 14 Pro, birçok özelliğiyle standard Xiaomi 14'ten daha öne çıkıyor.

Xiaomi 14 Pro: Özelliklerle Dolu

Xiaomi 14 Pro, tasarım itibariyle Xiaomi 14'e oldukça yakın. Ancak, 3000 nit parlaklıkla dikkat çeken kavisli bir ekrana sahip. 6,73 inç büyüklüğündeki bu ekran, 2K çözünürlükte ve 1-120Hz değişken yenileme hızına sahip. Ek olarak HDR10, HDR Vivid, HDR10+ ve Dolby Vision destekleri mevcut.

Telefonun içinde, Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 bulunuyor. Xiaomi'ye göre bu yonga, GPU performansı açısından Apple A17 Pro'yu %40 oranında geçiyor.

Yeni VC soğutma sistemine sahip olan bu model, belirli kullanım senaryolarında rakiplerinden daha serin çalışıyor. Telefon, 12 ve 16 GB RAM seçenekleri ve 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.0 depolama seçenekleriyle geliyor.

Kamera kısmında Xiaomi 14 Pro, Leica imzalı üçlü kamera sistemine sahip. 50 MP ana sensör, ultra geniş açılı 50 MP sensör ve 3.2x optik zoom özellikli 50 MP telefoto sensörle donatılmış.

MIUI'den HyperOS'a Geçiş

Telefon, 4880mAh kapasiteli bir batarya ile güç buluyor ve 120W kablolu, 50W kablosuz şarj imkanı sunuyor. Bağlantılar USB 3.2 Gen 2 üzerinden gerçekleşiyor. Yazılım tarafında Xiaomi, MIUI'dan HyperOS'a geçiş yaptı. Bu yeni işletim sistemi, kullanıcılara daha sezgisel, daha hızlı ve daha modern bir deneyim sunuyor. Ayrıca, yapay zeka özellikleriyle de dikkat çekiyor.

HyperOS, kullanıcının galerisindeki fotoğrafları analiz edebiliyor ve yapay zeka ile özelleştirilmiş görseller oluşturabiliyor. Ayrıca, belgeleri doğrudan özetleyebilme ve elle yapılan çizimleri AI ile tabloya dönüştürebilme gibi özellikleri bulunuyor.

Xiaomi 14 Pro'nun Teknik Özellikleri

Ekran: 6,7 inç OLED, 2K, 1-120Hz LTPO, 3000 nit

6,7 inç OLED, 2K, 1-120Hz LTPO, 3000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 RAM: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0

256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 Kamera: 50 MP ana, 50 MP ultra geniş açı, 50 MP telefoto

50 MP ana, 50 MP ultra geniş açı, 50 MP telefoto Batarya: 4880mAh, 128W kablolu, 50W kablosuz şarj

Xiaomi 14 Pro'nun Fiyatlandırması

Başlangıç modeli olan Xiaomi 14 Pro, 4,999 Yuan ya da yaklaşık 683 dolar fiyat etiketiyle geliyor. Diğer versiyonlar 5,499 Yuan (~ 751 $) ve 5,999 Yuan (~ 819 $) olarak belirlendi. Beyaz, Siyah ve Yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan bu model, Çin'de ön siparişe açıldı.