Wanda Nara'dan Fenerbahçelileri kızdıracan İcardi paylaşımı! Galatasaraylılar rekor kırdı

Türk futbolunun günlerdir konuştuğu Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası bir paylaşımda Wanda Nara'dan geldi. Wanda Nara adeta gol attı yorumları yapıldı.

Wanda Nara'dan Fenerbahçelileri kızdıracan İcardi paylaşımı! Galatasaraylılar rekor kırdı
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Yayın Tarihi : 26-12-2023 22:29

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde 0 pozisyonla bitmesinden daha çok Djiku İcardi pozisyonu konuşuldu. Galatasaraylıların net penaltı dediği, Fenerbahçelilerin penaltı değil dediği pozisyonun üzerinden 3 gün geçse de halen gündemde.

Wanda Nara'dan olay paylaşım!

Galatasaray resmi hesabı o pozisyonda oldu derken, Fenerbahçe hesabı direğe çarptı yayınladı. Ancak Fenerbahçe hayranları bugün hastane girişinde ve çıkışın İcardi'yi paylaşmış, nerede morluk yorumları yapmıştı. Wanda Nara yaptığı paylaşımla rekorlar kırarken, Galatasaray taraftarları gol böyle atılır yorumunda bulundu!

Wanda Nara'dan İcardi paylaşımı!

 

 

Wanda Nara Türkiye gündeminde!

Wanda Nara bu paylaşım sonrası Türkiye gündemine girmeyi başardı. İşte yenge gol diyen Galatasaraylılara kocasını koruyor diyen Fenerbahçeliler arasında yine derbi ateşi başladı. Bu ateş cuma günü oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ateşini yanık tutmaya yetiyor.

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