Wanda Nara'dan Fenerbahçelileri kızdıracan İcardi paylaşımı! Galatasaraylılar rekor kırdı

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde 0 pozisyonla bitmesinden daha çok Djiku İcardi pozisyonu konuşuldu. Galatasaraylıların net penaltı dediği, Fenerbahçelilerin penaltı değil dediği pozisyonun üzerinden 3 gün geçse de halen gündemde.

Wanda Nara'dan olay paylaşım!

Galatasaray resmi hesabı o pozisyonda oldu derken, Fenerbahçe hesabı direğe çarptı yayınladı. Ancak Fenerbahçe hayranları bugün hastane girişinde ve çıkışın İcardi'yi paylaşmış, nerede morluk yorumları yapmıştı. Wanda Nara yaptığı paylaşımla rekorlar kırarken, Galatasaray taraftarları gol böyle atılır yorumunda bulundu!

Wanda Nara'dan İcardi paylaşımı!

Wanda Nara'nın paylaşımı pic.twitter.com/Ys4qTEZaI5 — Le Marca Sports (@lemarcasports) December 26, 2023

Wanda Nara Türkiye gündeminde!

Wanda Nara bu paylaşım sonrası Türkiye gündemine girmeyi başardı. İşte yenge gol diyen Galatasaraylılara kocasını koruyor diyen Fenerbahçeliler arasında yine derbi ateşi başladı. Bu ateş cuma günü oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ateşini yanık tutmaya yetiyor.