Voyah Free Türkiye'ye geldi! Herkes bekliyordu! Fiyatı ve özellikleri olay oldu!

Fiyatı ve özellikleri olay oldu! Voyah Free Türkiye'ye geldi! Herkes bekliyordu- Son dönemde dünya genelinde taşıt sektöründe Çinli markaların etkisi giderek artmaya devam ediyor. Türkiye'ye yönelik son dakika açıklamasında, Çinli taşıt üreticisi Voyah'ın oldukça şık SUV modeli olan "Free"nin Türkiye piyasasına giriş yaptığı bildirildi. Araç, farklı paket seçenekleriyle Türk tüketicilerinin beğenisine sunulacak.

Türkiye pazarına giriş yapan Voyah'ın Free modeli, hem Standart paket hem de High paket olmak üzere iki farklı segmentte satışa sunulacak. Marcar Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Çırak, yaptığı son dakika açıklamasında, Voyah markasını temsil etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ön siparişe açılan Free modelinin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü vurguladı. Premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah'ın Türkiye'ye getirdiği bu modelin, premium segmente yeni bir soluk getireceği ifade edildi. Çin menşeli birçok marka ile görüşmeler yaptıklarını aktaran Çırak, Voyah'ı tercih etmelerinin nedeninin sürdürülebilir bir marka olması olduğunu ve Dongfeng'in uzun yıllardır devlete bağlı olarak otomotiv sektöründe faaliyet göstermesinin önemli bir etken olduğunu belirtti.

Türkiye'de satışa sunulacak Voyah Free modelinin fiyatı da açıklandı. Standart paket, 4 milyon 550 bin lira fiyat etiketiyle tüketicilere sunulacakken, daha üst donanımlara sahip olan High paketinin fiyatı ise 4 milyon 750 bin lira olarak belirlendi.

Çinli markaların Türkiye pazarındaki etkisinin artması, tüketicilere daha geniş ürün yelpazesi sunma ve rekabet ortamının zenginleşmesine katkı sağlama açısından önemli bir gelişmedir. Voyah'ın Free modeli de premium segmentteki Türk tüketicilerine yeni bir seçenek sunarak ilgi çekeceği öngörülmektedir.

Ancak, tüketicilerin yeni araç satın almadan önce ihtiyaçları, bütçeleri ve tercihleri doğrultusunda detaylı bir araştırma yapmaları önemlidir. Araç seçiminde güvenlik, performans, yakıt verimliliği ve fiyat gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.

Çinli Voyah'ın Türkiye'de satışa sunacağı Free modeli, ülkemizdeki taşıt sektöründe çeşitliliği artıracak ve tüketicilere yeni seçenekler sunacak bir gelişmedir. Ancak, araç alımı yapacak olan tüketicilerin dikkatli bir değerlendirme yaparak ihtiyaçlarına en uygun ve bütçelerine uygun bir seçim yapmaları önemlidir. Türkiye pazarına katılan yeni markaların, rekabet ortamını olumlu yönde etkileyeceği düşünülüyor.