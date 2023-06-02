Volkswagen yeni modeliyle sükse yaptı! Tayron Türkiye'de peynir ekmek gibi satacak

Tayron Türkiye'de peynir ekmek gibi satacak... Volkswagen yeni modeliyle sükse yaptı- Çip krizinin etkilerinin azalmasıyla birlikte dev otomobil şirketleri üretim ve dağıtım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Avrupa pazarında sevilen Tiguan modelini satıştan çekme kararı alırken, Çinli FAW-VW ortaklığıyla üretilen yeni model Tayron'un satışa sunulacağı açıklandı.

Avrupa pazarına giriş yapacak olan Tayron modeliyle ilgili olarak Çinli otomobil üreticisi FAW'ın, ülkenin en büyük üçüncü otomobil üreticilerinden biri olduğu belirtiliyor. FAW'nın hafif ve ağır vasıta üretiminin yanı sıra binek otomobil alanında Hong Qi markasını ürettiği bilgisi paylaşılıyor. Ayrıca FAW'nın Volkswagen, Toyota ve General Motors gibi birçok şirketle üretim ortaklığı yaptığı ve bu markaların FAW grubu için Çin'e özel modeller ürettiği ifade ediliyor. Tayron modeli, Volkswagen ile olan iş birliği çerçevesinde Tiguan'ın Çin versiyonu olarak üretiliyor. Avrupa'da da satışa sunulacak olan Tayron'un, Tiguan gibi SUV aile otomobil konseptlerine sahip olduğu ve SUV seven ailelere hitap edeceği belirtiliyor. Tayron modelinin Avrupa'da, Tiguan Allspace modelinin yerini alacağı bilgisi veriliyor.

Tayron modelinin Türkiye fiyatı henüz netlik kazanmamış olsa da Skoda Kodiaq fiyatlarından yola çıkarak tahminlerde bulunmak mümkün. Yakın rakibi olan Skoda Kodiaq fiyatlarına benzer bir fiyat aralığına sahip olması bekleniyor. Skoda Kodiaq'ın fiyatları şu şekildedir:

Skoda Yeni Kodiaq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.379.900

Skoda Yeni Kodiaq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.479.900

Skoda Yeni Kodiaq Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.734.900

Skoda Yeni Kodiaq Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.769.900

Skoda Yeni Kodiaq L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.939.900

Skoda Yeni Kodiaq Sportline 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.649.400

Skoda Yeni Kodiaq L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.809.400

Skoda Yeni Kodiaq RS 2.0 TSI 245 PS DSG 4x4 2.924.400

Tayron modelinin Türkiye fiyatının bu rakamlara yakın olabileceği tahmin ediliyor. Ancak net bir fiyat bilgisi henüz paylaşılmadığı için kesin bir değer vermek mümkün değildir.