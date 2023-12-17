Volkswagen Taigo Fiyatlarını Güncelledi! B-SUV Araçlarda Bu Fiyatlar Bir Daha Gelmez!

Volkswagen, B-SUV segmentinde yeni modeli Taigo ile Türkiye otomobil pazarına iddialı bir giriş yaptı. 1.297.300 TL başlangıç fiyatıyla sunulan Taigo, estetik tasarımı ve performans özellikleriyle hem görsel hem de sürüş deneyiminde zenginlik vaat ediyor. Taigo'nun sunduğu dinamik sürüş deneyimi, 1.0 litrelik benzinli motoruyla sağlanıyor. Bu motor, 95 beygir güç üretirken, 6 ileri manuel şanzıman ile birleşerek şehir içinde ve uzun yolculuklarda yüksek performans ve yakıt ekonomisi sunuyor. Aracın 438 litrelik geniş bagaj hacmi, günlük kullanımdan seyahatlere kadar geniş bir kullanım alanı sağlıyor. İç mekan tasarımında kalite ve konfor ön planda tutulurken, şık detaylar ve kullanıcı dostu kontrol birimleri sürücü ve yolculara keyifli bir atmosfer sunuyor. Taigo'nun teknolojik özellikleri, güvenlik ve sürüş deneyimini daha da ileriye taşıyor. Volkswagen Taigo, B-SUV segmentindeki rakipleri arasında estetik tasarımı, geniş iç hacmi, ekonomik yakıt tüketimi ve güçlü motor seçenekleriyle öne çıkıyor. Premium bir SUV deneyimi sunan Taigo, Türkiye pazarında önemli bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Volkswagen Taigo Güncel Fiyat Listesi Aralık 2023

Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life modeli 1.297.300 TL,

Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life modeli 1.477.900 TL,

Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Style modeli 1.664.500 TL,

Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG R-Line modeli 1.736.500 TL,

Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style modeli 1.773.100 TL.

Bu fiyat yelpazesi ve sunduğu özelliklerle Volkswagen Taigo, B-SUV segmentinde iddialı bir yer edinmeyi hedefliyor. Şık tasarımı ve sunduğu geniş iç hacimle Taigo, segmentindeki diğer araçlara kıyasla dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor.