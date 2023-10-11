Volkswagen T-ROC yeni fiyat listesi şaşkına çevirdi: Fiyatlar çakıldı, ayrıca kredi fırsatı da var!

Otomobil dünyasında, SUV (Spor Kullanışlı Araç) segmenti son yıllarda hızla büyümekte ve popülerliği artmaktadır. Bu segmentin öne çıkan modellerinden biri de Volkswagen T-ROC'tur. T-ROC, şık tasarımı, geniş iç mekanı ve güçlü performansıyla dikkatleri üzerine çekmektedir.

Çeşitli Seçeneklerle Sunulan Volkswagen T-ROC

Volkswagen T-ROC, ülkemizde üç farklı seçenekle sunulmaktadır. Bu seçenekler arasında fiyatlar, farklı donanım ve motor seçeneklerine göre değişmektedir. T-ROC'un fiyatları 1.530.900 TL'den başlamaktadır, bu fiyat aralığında kullanıcılar birçok avantajlı özellikle donatılmış bir SUV'a sahip olabilmektedir.

Göz Alıcı Tasarım

T-ROC, tasarım açısından modern ve çekici bir yapıya sahiptir. Özellikle geniş ön ızgarası ve keskin hatları, aracın ön tasarımını öne çıkarmaktadır. T-ROC'un tasarımı, sportif bir görünüm sunmaktadır. Ayrıca, geniş lastikleri ve yüksek tavan yapısı, aracın SUV kimliğini vurgulamaktadır.

Ferah ve Kaliteli İç Mekan

Aracın iç mekanı da dikkat çekici bir tasarıma sahiptir. Yüksek kaliteli malzemelerin kullanıldığı iç mekan, yolculara ferah bir sürüş deneyimi sunmaktadır. Geniş iç hacmi sayesinde T-ROC, uzun yolculuklar veya günlük kullanım için ideal bir tercih olabilir.

Performans ve Yakıt Ekonomisi

Volkswagen T-ROC, performans açısından da tatmin edici bir deneyim sunmaktadır. Baz donanım seviyesinde sunulan 1.5 litrelik benzinli motor, 150 beygir güç üretmektedir. Bu motor, DSG şanzımanla birleşerek pürüzsüz bir sürüş sağlar. Güçlü motoru sayesinde T-ROC, hızlı bir ivmelenme sunarken, aynı zamanda yakıt ekonomisiyle de dikkat çeker.

Araç, yol tutuş konusunda da iddialıdır. Geniş tekerlekleri ve dinamik süspansiyon sistemi, virajlarda dengeli ve güvenli bir sürüş sunar. Ayrıca, 445 litrelik geniş bagaj hacmi, günlük kullanım veya seyahatler için yeterli depolama alanı sağlar.

Zengin Donanım Seviyeleri

Volkswagen T-ROC'un donanım seviyeleri arasında bir dizi özellik bulunmaktadır. Dijital gösterge paneli, dokunmatik bilgi eğlence ekranı, otomatik klima, güvenlik asistanları ve park sensörleri gibi özellikler, sürüşü daha keyifli ve güvenli hale getirir. T-ROC, kullanıcılarına modern bir sürüş deneyimi sunar.

T-ROC, farklı donanım seviyeleriyle gelmektedir. Bu seviyeler arasında Life, Style ve R-Line gibi seçenekler bulunmaktadır. Her bir donanım seviyesi, farklı özellikler sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap etmektedir. Örneğin, üst seviye donanım paketlerinde dijital gösterge paneli, adaptif hız sabitleyici, park asistanı ve daha fazlası gibi gelişmiş özellikler bulunmaktadır.

Volkswagen, T-ROC'un iç mekanında yüksek kaliteli malzemeler kullanmıştır. Bu, sürüş sırasında daha iyi bir konfor sağlar ve aracın dayanıklılığını artırır. Kullanıcılar, bu kaliteli iç mekan sayesinde sürüşlerinden daha fazla keyif alabilirler.

Fiyat Listesi:

İşte Volkswagen T-ROC'un farklı donanım seviyeleri ve fiyatları:

1.5 TSI 150 PS DSG Life: 1.530.900,00 TL 1.5 TSI 150 PS DSG Style: 1.679.000,00 TL 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line: 1.835.600,00 TL

Bu fiyatlar, kullanıcıların tercih ettikleri donanım seviyesine ve ek özelliklere göre değişebilir.