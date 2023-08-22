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Volkswagen T-Cross fiyatları vatandaşı şaşkına çevirdi! Dacia parasına Volkswagen alıyorsunuz!

Dacia parasına Volkswagen alıyorsunuz! Volkswagen T-Cross fiyatları vatandaşı şaşkına çevirdi!

Volkswagen T-Cross fiyatları vatandaşı şaşkına çevirdi! Dacia parasına Volkswagen alıyorsunuz!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-08-2023 12:39

Otomobil dünyasının öncü markalarından Volkswagen, uygun fiyatlı ve şık tasarıma sahip T-Cross modeli ile dikkatleri üzerine çekiyor. Hem performansı hem de teknolojik özellikleriyle öne çıkan T-Cross, şaşırtıcı fiyatlarıyla da beklentileri aşıyor. İşte, Volkswagen T-Cross'un uygun fiyatlar ve kaliteli özelliklerle buluştuğu bir bakış:

Volkswagen T-Cross'un tasarımı, modern ve şık çizgilerle donatılmış. Dinamik yapısı ve özgün detayları, otomobilin karakterini vurguluyor. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal boyutları, kullanım kolaylığı sağlıyor. Krom detaylar ve LED farlar, T-Cross'un tasarımını zenginleştirerek markanın özgün tarzını yansıtıyor.

Performans ve Yakıt Verimliliği Dengesi

Volkswagen T-Cross, hem performansıyla hem de yakıt verimliliğiyle sürücülerin beklentilerini karşılıyor. Farklı motor seçenekleri, çeşitli sürüş tercihlerine uyum sağlıyor. Güçlü motor yapısı, hızlanmalar ve virajlar gibi sürüş dinamiklerinde üstün bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda yakıt ekonomisi, tasarruf yapmak isteyen sürücüler için önemli bir avantaj sunuyor.

Geniş ve Konforlu İç Mekan

Volkswagen T-Cross'un iç mekanı, ferah ve modern tasarımıyla öne çıkıyor. Yüksek kaliteli malzemeler, ergonomik düzenlemeler ve konforlu koltuklar, sürücü ve yolcuların konforunu en üst düzeyde tutuyor. Geniş bagaj hacmi, seyahatlerde ihtiyaç duyulan eşyaların rahatça taşınmasını sağlıyor.

Dacia Fiyatına Volkswagen Kalitesi

Volkswagen T-Cross, Dacia fiyat aralığında kalırken Volkswagen kalitesini sunuyor. Bu avantajlı denge, otomobil severler için büyük bir çekim faktörü haline geliyor. Uygun fiyatlarla lüks ve teknolojiyi bir araya getiren T-Cross, kullanıcılarına daha fazla değer sunuyor.

Volkswagen T-Cross'un Farklı Versiyonları ve Fiyatları

Volkswagen'un iddialı modeli T-Cross, çeşitlilikteki versiyonları ile dikkat çekiyor. Hem performansı hem de donanım seçenekleriyle sürücülerin beklentilerini karşılayan T-Cross'un farklı versiyonları, şaşırtıcı fiyatlarla sunuluyor. İşte, T-Cross'un farklı versiyonları ve fiyatları:

1.0 TSI 110 PS Manuel Life

  • Fiyatı: ₺1,113,300.00

1.0 TSI 110 PS DSG Life

  • Fiyatı: ₺1,272,700.00

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style

  • Fiyatı: ₺1,382,300.00

 

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