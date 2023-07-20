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Volkswagen Polo Temmuz 2023 güncel fiyat listesi yayınlandı! Yeni Polo fiyatları görenleri kahretti! Artık almak hayal oldu!

Almanya'nın önde gelen otomobil markalarından biri olan Volkswagen, ülkemizde en fazla araba satan markalar arasında yer almaktadır.

Volkswagen Polo Temmuz 2023 güncel fiyat listesi yayınlandı! Yeni Polo fiyatları görenleri kahretti! Artık almak hayal oldu!
Yayın Tarihi : 2023-07-20 11:48

Yeni Polo fiyatları görenleri kahretti! Artık almak hayal oldu! Volkswagen Polo Temmuz 2023 güncel fiyat listesi yayınlandı- Almanya'nın önde gelen otomobil markalarından biri olan Volkswagen, ülkemizde en fazla araba satan markalar arasında yer almaktadır. Özellikle Volkswagen Polo modeli, geniş bir kitle tarafından tercih edilmekte ve büyük bir ilgi görmektedir. Yeni Polo modeliyle de dikkatleri üzerine çeken Volkswagen, 2023 başında tanıttığı ve piyasaya sunduğu Polo modeliyle heyecan uyandırmış ve uygun fiyatlarıyla da kullanıcıları memnun etmiştir.

2023 Polo modeline ilişkin Temmuz ayı fiyat listesi Volkswagen tarafından açıklanmıştır. Araç satın almak isteyen birçok vatandaş için bu fiyat listesi önemli bir referans olmuştur. Volkswagen Polo modelinin fiyatları, arama motorlarında sıkça aratılan bir konu haline gelmiştir.

Volkswagen Polo, kompakt bir hatchback olarak kullanıcıların ilgisini çekmektedir. Şık ve sportif tasarımı, geniş iç mekanı ve güvenlik donanımlarıyla dikkat çeken bu model, farklı motor seçenekleri ve donanım seviyeleriyle tercih edilebilmektedir.

Fiyatlar model, motor seçeneği ve donanım özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Volkswagen Polo'nun Temmuz 2023 fiyat listesine göre, araçların başlangıç fiyatları ve seçenekler hakkında daha detaylı bilgilere Volkswagen resmi web sitesi veya yetkili bayilerinden ulaşmak mümkündür.

Volkswagen Polo, performansı, yakıt verimliliği, konforu ve güvenlik özellikleriyle kullanıcıların beklentilerini karşılayan bir otomobil seçeneği olarak öne çıkmaktadır. Araç almak isteyenler için Volkswagen Polo'nun sunduğu avantajlı fiyatlar ve özellikler dikkate değer bir seçenek sunmaktadır.

Volkswagen Polo'nun Temmuz 2023 fiyat listesi aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Polo 1.0 80 PS Manuel İmpression: ₺853,100.00
  • Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: ₺946,300.00
  • Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life: ₺1,021,400.00
  • Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style: ₺1,179,000.00

Bu fiyatlar, aracın motor özellikleri ve donanım seviyelerine göre farklılık göstermektedir. Polo modelinin 1.0 litrelik motor seçenekleri, farklı güç çıkışlarına sahip ve manuel veya otomatik şanzımanla tercih edilebilmektedir. Donanım seviyeleri ise Impression, Life ve Style olarak belirlenmiştir.

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