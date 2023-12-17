Vergisiz Telefonlar A101'e Geldi! A101 Aktüel Ürünler Kataloğunda Aralık Ayı Fırsatı!

Türkiye'nin tanınmış perakende zincirlerinden A101, teknolojik ürünler konusunda dikkat çekici adımlar atıyor. Özellikle öğrenciler için düzenlenen vergisiz akıllı telefon kampanyasıyla, A101 şimdi Redmi 12C modelini satışa sunuyor. Bu kampanya, enflasyonun ve döviz kurlarının yükselişiyle zorlaşan teknoloji erişimine bir çözüm sunuyor. İşte Redmi 12C'nin özellikleri ve A101'deki fiyatı:

Redmi 12C Özellikleri Liste

Ekran: Redmi 12C, 6,71 inç HD+ çözünürlüklü bir ekranla kullanıcılarına geniş bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

İşlemci: MediaTek Helio G85 işlemci, cihazın performansını güçlendiriyor.

Bellek: 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi, günlük kullanım için yeterli alan ve hız sağlıyor.

Kamera: Arka tarafta 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel bokeh lens bulunuyor. Ön kamera ise 5 Megapiksel çözünürlüğünde.

İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13, kullanıcı dostu bir arayüz ve stabil bir deneyim sunuyor.

Batarya: 5000 mAh kapasiteli batarya ve 10W hızlı şarj desteği, uzun süreli kullanım için ideal.

Boyut ve Ağırlık: Cihaz, 168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm boyutlarında ve 192 gram ağırlığında.

A101 Vergisiz Redmi 12C Fiyatı

Redmi 12C'nin A101'deki fiyatı 5 bin 299 TL olarak belirlenmiş.

21 Aralık itibarıyla satışa sunulacak olan bu model, özellikle öğrenciler için vergisiz olarak temin edilebilecek. Öğrenciler sıfır vergi ile telefon sahibi olabiliyor. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu duyuru ile vergisiz telefon bilgisayar tablet dönemi başlamıştı. Oldukça ucuz ve uygun fiyata satılan bu telefonu sizler de satın alabilirsiniz.