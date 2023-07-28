Ve sonunda kesinleşti! 500, 1000 ve 2000 TL banknotlar çıktı! Yeni Türk Liraları görücüye çıktı! Vatandaş apışıp kaldı!

Vatandaş apışıp kaldı! Ve sonunda kesinleşti! 500, 1000 ve 2000 TL banknotlar çıktı! Yeni Türk Liraları görücüye çıktı- Merkez Bankası'nın hazırlıklarını tamamladığı bu yeni banknotlar, Türkiye'nin ekonomik sürecine önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kağıt para olarak en yüksek tutarın 200 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yeni banknot düzenlemelerinin alım gücündeki düşüş ve ürün fiyatlarındaki artışa karşı önemli bir çözüm olduğu düşünülüyor.

Merkez Bankası'nın 1000 TL ve 500 TL banknotların yanı sıra Darphane'nin de 10 TL madeni paraları basmak için hazırlıklarını sürdürdüğü biliniyor. Yeni banknotlarla ilgili olarak sosyal medyada "Paralar önümüzdeki aylarda dolaşıma girecek" gibi ifadeler dolaşıyor. Ancak daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Güven Pado, bu iddiaları yalanlamış ve dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bunları reddetmişti.

Yeni banknotların tam olarak ne zaman dolaşıma gireceği net olarak belirtilmese de, banknot basımının gerekliliği ve ilerleyen dönemlerde gerçekleşebileceği kesinlikle yakından takip ediliyor. Türk Lirası'nın değerini koruma ve güçlendirme amacıyla gerçekleştirilecek olan bu banknot düzenlemesi, ekonomik istikrarın sağlanması için önemli bir adım olarak görülüyor. Yeni banknotların piyasaya sürülmesiyle birlikte Türk Lirası'nın güvenilirliğine vurgu yapılması ve ekonomide istikrarın sağlanması hedefleniyor.

5, 10 TL'lik Bozuk Para, 500, 1000 TL'lik Banknot Çıkacak Mı? Hafize Gaye Erkan'dan Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 ve önümüzdeki 2 yılın enflasyon hedeflerini açıkladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın toplantısında sorulan sorulardan biri, yeni banknotlarla ilgiliydi.

Başkan Erkan, enflasyonla mücadeleyi ve fiyat istikrarını sağlamayı temel hedef olarak belirlediklerini ifade ederek, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek amacıyla parasal sıkılaştırma sürecine başladıklarını ve bu süreci enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar kademeli olarak güçlendireceklerini söyledi. Faiz artırımı, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma gibi tedbirler aldıklarını ve bu tedbirlerin devam edeceğini belirtti. Ayrıca, alınan önlemlerle birlikte enflasyonun 2024 yılında düşeceğini ve beklentileri şu şekilde açıkladı:

2023 enflasyon hedefi: %58

2024 enflasyon hedefi: %33

2025 enflasyon hedefi: %15

Yeni banknotlarla ilgili olarak, son dönemlerde 500 TL ve 1000 TL'lik banknotların basılacağı iddialarının konuşulduğu belirtildi ve bu konudaki soruya Başkan Erkan şu şekilde cevap verdi: "Daha yüksek banknotun şu an üstünde çalışmıyoruz, hedefimiz enflasyonla mücadeledir ve hedefimizi değiştirmeyeceğiz. Gereken adımları, gerektiği zamanda, gerektiği ölçüde bütünsel bir şekilde atacağız."