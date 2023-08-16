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Ve sonunda beklenen oldu! SSK Bağ-Kur ve SGK emeklisi olan kişilere yarın 42.000 TL ödeme verileceği açıklandı!

SSK, Bağ-Kur ve SGK emeklileri için harika bir fırsat başladı! Artık ihtiyacınız olan finansal desteği sağlamak için Ziraat Bankası'nın sunduğu yeni kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz.

Ve sonunda beklenen oldu! SSK Bağ-Kur ve SGK emeklisi olan kişilere yarın 42.000 TL ödeme verileceği açıklandı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-08-2023 20:35

SSK Bağ-Kur ve SGK emeklisi olan kişilere yarın 42.000 TL ödeme verileceği açıklandı! Ve sonunda beklenen oldu- SSK, Bağ-Kur ve SGK emeklileri için harika bir fırsat başladı! Artık ihtiyacınız olan finansal desteği sağlamak için Ziraat Bankası'nın sunduğu yeni kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz. Kampanyaya katılıp gerekli şartları sağlayan emeklilere, 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulacak ve ödemeler 36 ay vadeli olarak gerçekleştirilecektir.

Emeklilere Özel Düşük Faizli Kredi Fırsatı!

SSK, Bağ-Kur ve SGK emeklileri için 42.000 TL kredi kullanma ihtiyacı doğduğunda Ziraat Bankası'nın desteğini alabilirsiniz. Bu özel kredi ödemesi düşük faiz oranları ile vatandaşlara sunulacak ve ödemeler hesaplarına hemen yatırılarak kullanıma açılacaktır. Finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak artık çok daha kolay ve avantajlı!

Maaş Müşterisi Emeklilere Özel Avantajlar!

Ziraat Bankası'nda maaş müşterisi olarak bulunan emekliler için ekstra avantajlar sunuluyor. Eğer maaşınızı Ziraat Bankası'ndan alıyorsanız, 42.000 TL'ye kadar ödeme verileceği müjdesi geldi. Daha önce kredi onayı almanız gerekmiyor! Bu fırsattan yararlanarak ihtiyaçlarınızı hızla karşılayabilirsiniz.

Esnek Ödeme Koşulları ile Kişiye Özel Çözümler!

Emekliler için sunulan bu kampanyada, 75 yaşına kadar olan vatandaşlarımız için çeşitli ödeme seçenekleri bulunmaktadır. 24 ay vadeli, 36 ay vadeli ve 12 ay vadeli kredi paketlerinden dilediğinizi seçerek ödeme tablonuzu oluşturabilirsiniz. Bu sayede ödemelerinizi bütçenize uygun şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

KYK Bursu ve Kredisi İçin Başvuru Tarihlerine Dikkat!

Emekli maaşı Ziraat Bankası'ndan olanlar için başvuru işlemleri oldukça kolaydır. Şartları sağladığınız takdirde, hızla başvurunuzu gerçekleştirebilir ve kredinizi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bireysel tüketici kredisi kampanyası ile uygun faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Vakıfbank ve Halkbank gibi diğer kamu bankaları da emeklilere özel fırsatlar sunmaktadır. Bu bankaların mobil uygulamaları veya şubeleri üzerinden kimliğinizle birlikte başvurunuzu yapabilirsiniz. 42.000 TL'ye kadar olan kredi kullanımlarınızda nisan ayına kadar en düşük faiz oranları ile ödemelerinizi gerçekleştirebileceksiniz.

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