Ve netleşti: Kendi işini kuracak gençlere faizsiz 24 ay ertelemeli 150.000 TL kredi başvurusu başlıyor

Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla gençlere verilecek olan 48 ay vadeli faizsiz kredi ile iş hayali kuran gençler için büyük bir destek sağlanacak. İşte bu önemli gelişmenin ayrıntıları:

Faizsiz Kredi Detayları

Aile ve Gençlik Bankası tarafından sunulan bu destek, genç girişimcilere büyük bir fırsat sunuyor. Faizsiz olarak verilecek olan bu kredi, 48 ay vadeli olarak planlanmıştır. Ancak kredinin ödeme planı oldukça esnek bir şekilde tasarlanmıştır. Genç girişimciler, bu krediye başvurduklarında ilk 2 yıl boyunca hiçbir ödeme yapmak zorunda değillerdir. İlk 2 yıl boyunca ödeme yapmadan işlerini kurma ve büyütme fırsatına sahiptirler. Ardından 2 yıl sonrasında ödemeler başlayacak ve bu ödemeler de faizsiz olarak gerçekleştirilecektir.

İş Kurma Fırsatı

Bu faizsiz kredi, gençlerin kendi işlerini kurma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak. Genç girişimciler, işlerini kurduktan sonra 2 yıl boyunca ödeme yapma zorunluluğu olmadığı için işlerini büyütmek ve istikrarlı bir şekilde gelir elde etmek için zamanları olacak. Bu süreçte işlerini oturtan gençler, sonrasında başlayacak olan ödemeleri faizsiz bir şekilde gerçekleştirerek krediyi geri ödeyecekler.

İstihdam Katkısı

Bu kredi programı aynı zamanda ülke ekonomisi için de büyük bir öneme sahiptir. Gençlerin kendi işlerini kurmaları, istihdama önemli bir katkı sağlayacaktır. İş kurduklarında en az 1-2 personel çalıştırarak istihdam yaratma potansiyeline sahip olan gençler, bu sayede hem kendi işlerini büyütecekler hem de ülkenin istihdam sorununa katkı sağlayacaklar.

Başvurular E-Devlet Üzerinden

Bu faizsiz krediye başvurular, internet üzerinden yapılacaktır. Genç girişimciler, e-Devlet kapısı üzerinden iş projesini bankaya iletecekler. İş projeleri banka tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülen kişilere faizsiz kredi verilecektir.

Gençler için sunulan bu faizsiz kredi fırsatı, iş kurma hayallerini gerçekleştirmek isteyen birçok girişimci için büyük bir destek olacaktır. Bu proje, hem gençlerin hem de ülke ekonomisinin geleceği için büyük bir öneme sahiptir. Genç girişimciler, bankanın kurulmasının ardından başvurularını yaparak iş kurma hayallerini gerçekleştirebilirler.