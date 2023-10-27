Ve beklenen açıklama geldi! Herkesin otomobili olacak: 1 kereye mahsus %100 ÖTV indirimi yapıldı

Devlet, bu soruna çözüm bulmak için harekete geçti ve bir kereye mahsus olarak yüzde 100 ÖTV indirimi fırsatı sunmaya başladı. Peki, Türkiye'de ÖTV'siz otomobil almak mümkün mü? ÖTV muafiyeti kimlere veriliyor ve bu avantajdan nasıl yararlanabilirsiniz?

ÖTV İndirimi ile Araç Fiyatlarına Nefes Aldık

2023 yılında, hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarının hızla yükselmesinin en büyük nedenlerinden biri Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olarak karşımıza çıkıyor. Ancak devlet, bu sorunu çözmek ve vatandaşların otomobil alımını teşvik etmek amacıyla bir kereye mahsus yüzde 100 ÖTV indirimi fırsatı sunuyor. Bu indirim, ÖTV ödemeden araç sahibi olma fırsatı sunuyor.

Kimler ÖTV Muafiyetinden Yararlanabilir?

ÖTV muafiyeti hakkı sadece engelli vatandaşlarımıza tanınmış bir ayrıcalıktır. Bu nedenle yalnızca engelli vatandaşlarımız bu haktan yararlanabilirler. Ancak unutulmaması gereken önemli bir detay var; bu haktan yalnızca tüm engelli vatandaşlar değil, belirli şartları taşıyanlar faydalanabilirler.

ÖTV Muafiyeti Şartları Nelerdir?

ÖTV muafiyeti hakkından yararlanmak isteyen engelli vatandaşların bazı şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar şunlar olabilir:

Engel Durumunun Belirlenmesi: Öncelikle, engel durumunun resmi olarak belirlenmiş olması gerekmektedir. Engelli vatandaşların Sağlık Bakanlığı'na başvurarak engel durumlarını belgelemeleri önemlidir. Engel Derecesi: ÖTV muafiyeti hakkından yararlanabilmek için engel derecesinin yüzde 40 ve üzerinde olması gerekmektedir. Engelli vatandaşların engel derecesini sağlık raporu ile belgelemeleri önemlidir. Araç Kullanabilme Yeteneği: Engelli vatandaşlar, bu muafiyetten yararlanabilmek için araç kullanabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Yani engel durumu, araç kullanma yeteneğini etkilemeyecek düzeyde olmalıdır. Özel Donanıma İhtiyaç: ÖTV muafiyeti ile araç almak isteyen engelli vatandaşlar, araçta özel donanıma ihtiyaç duymalıdır. Örneğin, engelli bir vatandaşın aracında tekerlekli sandalyesi için taşıma sistemine ihtiyacı olabilir. Engellilik Durumunun Sürmesi: ÖTV muafiyeti hakkı alındıktan sonra, engellilik durumunun sürmesi önemlidir. Yani engelli vatandaşlar, bu haktan yararlandıktan sonra engel durumlarının devam ettiğini belgelemelidirler.

ÖTV Muafiyeti ile Araç Alımı

ÖTV muafiyeti hakkı olan vatandaşlar için bir hesaplama yapabiliriz. 0 km ve 1000.000 TL'ye kadar olan araç modelleri için ÖTV miktarının tamamı ödenmez. Bu avantaj, engelli vatandaşların araç alırken önemli bir mali yükten kurtulmalarını sağlar.

Özetle, ÖTV muafiyeti hakkı yalnızca engelli vatandaşlara tanınmış bir ayrıcalıktır ve belirli şartları taşıyanlar bu haktan yararlanabilirler. Engelli vatandaşlar, bu muafiyet sayesinde daha uygun fiyatlarla araç sahibi olabilirler.