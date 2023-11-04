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Vatandaşların eli ayağı dolaştı: Dolar kurunun 2024 yılında kaç TL olacağı açıklandı

Finans dünyasının dev ismi S&P Global Ratings, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü hakkında kritik bir açıklama yaptı.

Vatandaşların eli ayağı dolaştı: Dolar kurunun 2024 yılında kaç TL olacağı açıklandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-11-2023 17:25

Yapılan değerlendirmelerde, ekonomik ve sektör riskleri trendlerinin negatiften durağana doğru yükseltildiği gözlemlendi. Ayrıca, S&P Global Ratings, sıkılaşma politikalarının ve ortodoks ekonomi politikalarına dönüşün, Türkiye ekonomisinin orta vadede dengelenmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Raporda, bölgesel riskler ve jeopolitik unsurların Türkiye'nin finansal istikrarı üzerinde oluşturabileceği etkiler de dikkate alındı. Özellikle jeopolitik risklerin ve politika değişikliklerinin ekonomiye zarar verebileceği vurgulandı.

S&P Global Ratings'in güncellenen raporunda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılı sonunda yüzde 3.5 büyüme kaydedeceği tahmin ediliyor. 2024 yılı için ise büyüme beklentisi yüzde 2.3 olarak öngörülüyor. Türkiye'nin ekonomik performansına dair bu öngörüler, yatırımcılar ve piyasa analistleri için önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Enflasyon rakamlarına dair beklentiler de raporda yer alıyor. 2023 yılı sonu için enflasyon oranının yüzde 53 olacağı, 2024 yıl sonu içinse yüzde 48 olacağı tahmin ediliyor. Bankacılık sektörü açısından enflasyon muhasebesinin uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Eğer enflasyon muhasebesine geçilirse, bankaların açıkladıkları karlarda önemli düşüşler olması bekleniyor.

Döviz kuru beklentilerine de değinen S&P, 2024 yılında dolar/TL kurunun 40 lira seviyesine ulaşabileceğini ifade etti. Bu durum, özellikle dövizle borçlanan işletmeler ve döviz kurlarının yükselmesinden etkilenen vatandaşlar için önem taşıyor.

Dolar kuru konusunda ise geçtiğimiz günlerde rekor bir yükseliş gözlendi. ABD'den gelen istihdam verilerinin ardından dolar kuru, 28 lira 40 kuruşa kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro kuru ise 30 lira 47 kuruş seviyelerinde işlem görüyor.

Bankacılık sektörüne dair yapılan diğer bir değerlendirmede ise, düşük karlılığın ve Türk Lirası'nın değer kaybının, özellikle kamu bankalarının sermaye seviyelerini olumsuz etkileyebileceği üzerinde duruldu. Bu durum, ilerleyen dönemde başka bir sermaye artışının gündeme gelebileceğinin sinyallerini veriyor.

Bu tür finansal değerlendirmeler, yerli ve yabancı yatırımcılar için oldukça önemli bilgiler sunuyor. Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu ve gelecek dönemde beklenen trendleri anlamak adına S&P Global Ratings gibi kuruluşların raporları, piyasaların nabzını tutma konusunda kritik birer kaynak olarak değerlendiriliyor. Bu raporlar, hem bireysel yatırımcılar hem de iş dünyası için gelecek planlamaları yaparken göz önünde bulundurulması gereken önemli verileri içeriyor.

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. 

 

 

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