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Vatandaşlara para iadesi kararı çıktı: Başvurular e-devlet üzerinden açıldı

Kredi kartı kullanıcıları için son dakika gelişmesi! Bir tüketici, kredi kartı aidatı ile ilgili bir sorun yaşadı ve bu durumu Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak çözdü.

Vatandaşlara para iadesi kararı çıktı: Başvurular e-devlet üzerinden açıldı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-11-2023 15:43

Başvurunuzun ilk adımı, kredi kartı aidatı ödediğinizi belirten bir dilekçe ile Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmak olmalıdır. Bu başvuruyu yaparken, aidatsız kredi kartı seçeneği sunulmadan aidatlı kredi kartı seçeneğinin size sunulduğunu açıkça ifade etmelisiniz.

Kanunun 2014 Yılında Değişmesi

2014 yılında çıkan bir kanunla, bankaların vatandaşlara iki alternatif sunması gerektiği belirtilmiştir. Bu alternatiflerden ilki aidatsız kredi kartı, diğeri ise aidatlı kredi kartıdır. Yani bankalar size aidatsız bir seçenek sunmak zorundadır.

İade Süreci Nasıl İşliyor?

Tüketici Hakem Heyeti başvurunuz sonucunda, eğer aidatsız kredi kartı seçeneği sunulmadan aidatlı kart verildiyse, ödediğiniz aidatın geri ödenmesine karar verecektir. Yani, haksız yere ödediğiniz aidat size iade edilecektir.

Bankaların Harekete Geçmesi

2014 yılındaki kanun değişikliğinden sonra, bankalar harekete geçerek vatandaşlara iki seçenekli kredi kartları sunmaya başladılar. Ancak tüketici hakem heyetine başvurmadan önce bu seçeneklerin size iletilmediğinden emin olmalısınız.

Kredi Kartı Şikayetleri

Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'e göre, her ay 500'den fazla kredi kartı şikayeti alınıyor. Bu şikayetlerden biri de aidatsız kredi kartı seçeneğinin sunulmamasıyla ilgiliydi.

Sahne Sitelere Dikkat!

Kredi kartı aidatı iadesi için başvuruda bulunurken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta, sahte sitelere inanmamaktır. Dolandırıcılar, e-devlet kapısı gibi hazırlanan sahte web sitelerinde vatandaşların bilgilerini çalmaya çalışabilirler. Bu nedenle, başvuruları resmi bir şekilde Türkiye'nin resmi e-devlet web sitesi üzerinden yapmalısınız.

İBAN ve Kart Bilgileri Talep Edilmez

Tüketici Hakem Heyeti başvurusu sırasında sizden İBAN veya kart bilgileri istenmemelidir. Eğer böyle bir istekte bulunuluyorsa, bu sahte bir başvuru olabilir. Bu nedenle dikkatli olmalısınız.

1. Kredi kartı aidatı iadesi için ne yapmalıyım?

Kredi kartı aidatı iadesi için öncelikle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmalısınız. Başvurunuz sonucunda, haksız yere ödediğiniz aidatın geri ödenmesine karar verilebilir.

2. Sahte sitelere karşı nasıl korunabilirim?

Sahte sitelere karşı korunmak için başvurularınızı Türkiye'nin resmi e-devlet web sitesi üzerinden yapmalısınız. Ayrıca, İBAN ve kart bilgilerinizi kesinlikle paylaşmamalısınız.

3. 2014 yılında çıkan kanun neyi düzenliyor?

2014 yılında çıkan kanun, bankaların vatandaşlara iki alternatif sunmasını zorunlu kılıyor. Bu alternatiflerden biri aidatsız kredi kartı, diğeri ise aidatlı kredi kartıdır.

4. Tüketici Hakem Heyeti'ne nasıl başvurabilirim?

Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruları resmi olarak Türkiye'nin resmi e-devlet web sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Başvuru ekranına "Tüketici" yazarak ulaşabilirsiniz.

5. Kredi kartı aidatı iadesi ne kadar sürede gerçekleşir?

Kredi kartı aidatı iadesi başvurunuz sonucunda Tüketici Hakem Heyeti'nin kararına bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle kararın alınmasından sonra kısa bir süre içinde ödemeniz yapılır.

 

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