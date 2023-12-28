Vatandaşlar Dikkatli Olmalı: Meteoroloji Havaların 180 Derece Değişeceğini Açıkladı (İstanbul - İzmir - Ankara)

Meteoroloji raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Hava durumu raporu, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'den başlayarak yurt geneline yayılan çeşitli hava koşullarını içeriyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde beklenen hava durumu, sıcaklık değişimleri ve önemli uyarılara dikkat çekiliyor.

Hava Durumu (İzmir, Ankara, İstanbul)

İstanbul'da gün, parçalı ve az bulutlu bir hava ile başlıyor. Gün boyunca bulutluluğun devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların 16°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. İstanbul sakinleri, serin ama genellikle kuru bir gün geçirecek. Başkent Ankara'da, hava durumu daha açık ve az bulutlu. Gün boyu güneşli bir hava hakim olacak ve sıcaklıkların 13°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Ankara sakinleri için güneşli ve hoş bir gün olacak. İzmir'de gün, az bulutlu ve açık başlayacak. Ancak, zamanla hava parçalı bulutluya dönecek. Gece saatlerinde, özellikle kuzey ve batı kesimlerde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 18°C'ye kadar yükselecek, bu da İzmir için oldukça ılıman bir gün anlamına geliyor.

Yurt Geneli Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Bazı bölgelerde yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Balıkesir'in batı kesimleri, İzmir'in kuzey ve batı ilçeleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin çevrelerinde yağmur görülebilir. Artvin'in yüksek kesimlerinde ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı olası. Diğer bölgelerde hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

Hava Sıcaklığı

Karadeniz bölgesinde sıcaklıkların 3 ila 7°C arasında artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Özellikle Artvin kıyılarında sabah saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlar, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Bu durum, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara yol açabilir. Bu nedenle, vatandaşların bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Bu hava durumu raporu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşların günlük hava koşullarına hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Hava durumu, mevsimsel koşullar ve yerel etkiler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Her zaman güvenli ve hazırlıklı olmanız dileğiyle.