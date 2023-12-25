Valilik Okulları Tek Tek Kapatıyor! Okulların Tatil Olduğu Şehirlerde Son Durum

Öğrenciler kar yağışı tehlikesiyle karşı karşıya. Valilik açıklamasıyla okullar tatil edildi.

Valilik Okulları Tek Tek Kapatıyor! Okulların Tatil Olduğu Şehirlerde Son Durum
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-12-2023 10:18

Ardahan Valiliği tarafından yapılan resmi bir açıklamada, kentte meydana gelen yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle yaşanan ulaşım sorunlarına dikkat çekildi. Bu zorlu hava koşullarının ulaşımı olumsuz etkilemesi nedeniyle, bölgede önemli kararlar alındı.

Ardahan'da Okullar Tatil Edildi

Valilik açıklamasında, yaşanan ulaşım sorunları sebebiyle, Ardahan'daki tüm okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu. Bir günlük tatil kararı sonrasında bir haftalık tatilin hava koşullarına göre verileceğinin altını çizelim. Okullar henüz bir hafta tatil edilmedi. Kar yağışlarındaki gidişat ve yolların genel durumu etkili olacak. Bu karar sonrası öğrenci ve velilerin güvenliği ile ulaşım zorluklarının önlenmesi amacıyla alındı. Alınan bu karar ise öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliği için kritik bir öneme sahip.

Personellere İdari İzinli Sayılacak

Aynı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin, okulların tatil edildiği gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Bu önlem, hava koşullarının oluşturduğu riskleri göz önünde bulundurarak, hassas grupların güvenliğini sağlama amacı taşıyor. Ardahan Valiliği'nin bu kararları, kentte yaşayan vatandaşların güvenliğini önceliklendiren önemli adımlar olarak görülüyor. Yoğun kar yağışı ve tipi gibi zorlu hava koşulları karşısında alınan bu tedbirler, toplumsal refah ve güvenliği artırmayı hedefliyor. Bu süreçte, bölge sakinlerinin yetkililerin uyarı ve talimatlarına uymaları ve gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıyor. Valilik kararı ile birlikte okullar tatil edildi. Hava koşullarının zorluğu ve insanların güvenliği arasında denge kurmayı amaçlayarak, toplumun her kesimini koruyucu bir yaklaşım sergilemektedir. Vatandaşların bu süreçte gösterdikleri duyarlılık ve işbirliği, olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır.

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