Vakıfbank'tan diğer bankalara hodri meydan! 50.000 TL ve 75.000 TL evraksız, kefilsiz, yeni bir kredi kampanyası başladı!

Vakıfbank kredi kampanyası ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. Evraksız kredi başvurusu yapmak artık çok kolay. Vakıfbank'a başvuruda bulunmak isteyen herkes, kredi notu 1100 ve üzeri olan 18 yaş üstü bireysel müşteriler başvurabilirler. Başvuru süreci hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanır.

Vakıfbank Kredi Kampanyası Detayları

Kredi Miktarı: 100.000 TL

Kredi Vadesi: 24 Ay

Kredi Notu: 1100 ve Üzeri

Başvuru Şartları: 18 Yaş ve Üzeri

Vakıfbank Kredi Başvurusu Mobil Uygulama İle Artık Daha Kolay

Artık bankaya gitmeye gerek yok! Vakıfbank'ın mobil uygulaması sayesinde kredi başvurusunu kolayca yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında, paranız hemen hesabınıza yatırılır.

Evraksız Kredi İle Borçlarınızı Kapatabilirsiniz

Vakıfbank evraksız kredi ile sadece ihtiyacınız olan parayı almakla kalmaz, aynı zamanda diğer bankalardaki borçlarınızı da kapatabilirsiniz. Borçlarınızı tek bir çatı altında birleştirerek, ödemelerinizi kolayca takip edebilirsiniz.

Vakıfbank Emekli Müşterilere Özel Avantajlar Sunuyor

Emekli olan müşterilerimiz için özel bir fırsatımız var. Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan müşterilerimize 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyoruz. Bu kredi sayesinde hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ödeme Seçenekleri İle Size Uygun Ödeme Planı

Kredi ödemelerinizi kolaylıkla yönetebilmeniz için size özel ödeme seçenekleri sunuyoruz. Dilerseniz 2 ayda bir veya 3 ayda bir ödeme yapabilirsiniz. Ödeme planınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz.