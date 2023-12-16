Vakıfbank ve 2 Dev Özel Bankadan Yeni Kampanya Açıklandı: Emekliler Sevindirecek Maaşlarının 10 Katı Kredi Başladı! 

Vakıfbank ve 2 Dev Özel Bankadan Yeni Kampanya Açıklandı: Emekliler Sevindirecek Maaşlarının 10 Katı Kredi Başladı! 

Vakıfbank ve 2 Dev Özel Bankadan Yeni Kampanya Açıklandı: Emekliler Sevindirecek Maaşlarının 10 Katı Kredi Başladı! 
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-12-2023 11:21

Vakıfbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan yeni kampanyada emekli maaşını banka şubelerinden alan kişilere acil ihtiyaçları olması durumunda ve hemen aynı gün içinde kredi kullanmak istemeleri durumunda maaşlarının 10 katına kadar yeni bir ihtiyaç kredisi verileceği duyuruldu. Vakıfbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında şartlara uygun olan tüm vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilirken nakit kredi kullanacak olan kişiler İhtiyaç Kredisi olarak maaşlarının 10 katına kadar emekli maaşları hesapları üzerinden işlem yaparak düşük faizli kredi kullanabilecek. 7500 TL maaş alan bir emekli 75 bin TL'ye kadar bu banka üzerinden kredi kullanabilecek ve krediler 50.000 TL üzerinde olduğu için 24 ay vadeli olarak işlem yapabileceksiniz.

Vakıfbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu bireysel tüketici kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların diledikleri zaman banka şubelerine gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalar bulunmaktadır. 3 banka tarafından da emekli maaşınızı bu bankaya taşımanız durumunda sizlere maaşlarınızın 10 katına kadar verilecek olan krediler haricinde dileyen vatandaşlar diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını da kapatmak için banka şubeleri üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Vakıfbank üzerinden başvuru yapmak için banka şubelerine gidebilir kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden işlem yapabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar banka şubeleri üzerinden yapacakları işlemlerin aynalarını hesaba olması durumunda mobil uygulamalar üzerinden de kolay bir şekilde yapabiliyor. Yapı Kredi Bankası banka şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu alırken aynı zamanda Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere krediye imkanı sağlayan bankalardan bir tanesidir. Yapı Kredi Bankası üzerinden Eğer kredi puanınızın da yüksek olduğunu düşünüyorsanız Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS atarak bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

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