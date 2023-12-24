Uzman İsim Açıkladı: Elinde Bitcoin Tutanları Uyardı

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Bitcoin yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulunarak, özellikle kritik bir tarihi işaret etti. Bitcoin fiyatlarının son dönemdeki seyrini analiz eden Geçer, yatırımcılara bu piyasada nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair önerilerde bulundu.

Bitcoin'in Artışına Dikkat Çekti

Geçer, 12 Ekim'de 26 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin fiyatının şu anda 44 bin dolar seviyesine yükseldiğini ve bu yüzde 47'lik artışın gözden kaçmaması gerektiğini vurguladı. Bu büyük artış, Bitcoin piyasasının hızlı ve dinamik yapısını bir kez daha gözler önüne seriyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile İlgili Önemli Tarih Özellikle dikkat çeken bir konu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin ile ilgili ETF başvuruları için belirlediği son tarih. Geçer, SEC’in ETF başvuruları için belirlediği en yakın son tarihin 10 Ocak 2024 olduğunu belirtti. Bu tarihten önce SEC’in bir karar alması bekleniyor ve bu kararın Bitcoin üzerinde büyük yükselişlere yol açabileceği düşünülüyor.

Bitcoin Alımı İçin Tavsiye

Geçer, yatırımcılara şimdilik kripto para alımlarından kaçınmalarını öneriyor. Ona göre, şu anki piyasa koşulları kripto para alımı için uygun değil. Geçer, "Ocak 10'da spot ETF’ler izin verirse Bitcoin’i 50 bin dolarda alın" şeklinde tavsiyede bulunuyor ve ekliyor: “Şu anda piyasa biraz bulanık görünüyor. Netlik kazanana kadar beklemek ve daha sonra kripto para almak daha akıllıca olur. Özellikle FED’in faiz indirimine ilişkin sinyalleri ve spot ETF’ler ile ilgili olumlu bir karar çıkması durumunda, bugün 40 bin dolardan almadığınız Bitcoin’i, 60 bin dolarda bile olsa almak daha mantıklı olabilir.” Bu açıklamalar, Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasasına yatırım yapmayı düşünenler için önemli bir rehber niteliğinde. Geçer'in analizi, piyasa koşullarının ne kadar hızlı değişebileceğini ve yatırımcıların bu değişikliklere karşı uyanık olmaları gerektiğini gösteriyor. Özellikle SEC’in alacağı kararlar ve FED’in faiz politikaları, kripto para piyasasının geleceği üzerinde önemli etkilere sahip olacak gibi görünüyor. Yatırımcılar için bu tür dönemlerde piyasa trendlerini yakından takip etmek ve kararlarını bilinçli bir şekilde vermek büyük önem taşıyor.