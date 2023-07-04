Üzerine kayıtlı tapunuz varsa dikkat! Bugünden başlayarak sistem değişti! Bunu bilmeyen yanar!

Bugünden başlayarak sistem değişti! Bunu bilmeyen yanar! Üzerine kayıtlı tapunuz varsa dikkat- Ev alımı ve satımı gibi gayrimenkul işlemlerinde önemli bir değişiklik gerçekleşiyor. Tapu işlemleri bundan sonra noterler aracılığıyla gerçekleştirilecek ve bu durum gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiriyor. Bu yeni döneme ilişkin detaylar açıklanırken, noterlerin gayrimenkul satışında satışa konu olan taşınmazla ilgili tüm bilgileri kontrol edeceği ifade edildi. Noterlerde gerçekleşecek olan satışlar için randevu sistemi uygulanacak.

Gayrimenkul satış sözleşmelerinde Tapu Sicil Müdürlükleri'nin yanı sıra noterlere de yetki verildi. 4 Temmuz itibarıyla gayrimenkul satış işlemlerinin artık noterlerde gerçekleştirileceği duyuruldu. Bu düzenlemeyle birlikte sadece konut değil, ofis, dükkan, arsa, tarla gibi tüm taşınmazların alım-satım işlemleri noterler aracılığıyla yapılacak.

Gayrimenkul satışını noter üzerinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, Türkiye Noterler Birliği'nin elektronik randevu uygulaması üzerinden başvuru yapmaları gerekecek. Sistemde tarafların bilgileri, taşınmazın emlak vergi değeri ve satış bedeli gibi detaylar işlenecek, belgeler yüklenecek.

Noterler başvuruyu Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden sorgulayabilecek ve herhangi bir engel bulunmuyorsa taraflara randevu verilecek. Konuyla ilgili olarak Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu düzenlemenin aslında Altıncı Yargı Paketi kapsamında açıklandığını ve Adalet Bakanı'nın bugünkü açıklamasıyla 4 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini belirtti.

Bu düzenlemeyle birlikte tapu işlemlerinin devam edeceği vurgulanırken, özellikle büyükşehirlerdeki noterlerde yoğun olan tapu işlemlerine alternatif bir kanal sunulmuş olacak. Mevcut durumda zaten noterlerde gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve kat karşılığı inşa sözleşmeleri gibi bazı sözleşmeler yapılabiliyordu. Bu düzenlemeyle taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler aracılığıyla yapılabilmesi imkanı sağlanacak.