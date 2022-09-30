Unutkanlık ve odaklanma sorunları...

Pandemi sürecinde yaşanan sosyal yaşam değişiklikleri ve COVID enfeksiyonu sonrası yaşanan beyin sisi (brain fog) nedeniyle birçok kişi aynı sorunlardan müzdariptir. Bu kişiler genellikle şu cümleleri kurar ‘İşimde ve derslerimde daha başarılı olmak istiyorum. Dikkatimi toplayamıyorum. Odaklanamıyorum. Bir işin tamamını getiremiyorum.’

Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz Sitikolin'in ise öncü belleğini ve yürütücü işlevi iyileştirmek için yararlı olduğu söyleniyor. Ancak birçok yaşlı bu bileşiği yaşa bağlı bellek kaybını ve nöronal bozulmanın azaltılması için kullanılır.

Prof. Dr. Halil Atilla İdrisoğlu beyin sağlığını desteklemek, hafıza, odaklanma ve dikkati güçlendirmek için 11 yaşından itibaren gıda takviyesi olarak sitikolin kullanılmasının yararlı olduğunun kanıtlandığını söyledi.. İdrisoğlu, "özellikle gün içinde farklı işlerle uğraşmak zorunda olup konsantrasyon bozukluğu yaşayanlarda sitikolin olumlu etkilere sahiptir" ifadelerini kullandı.



Sitikolin zararlar nelerdir?

Hamilelik ve emzirme : Sitikolin'in hamileyken veya emzirirken güvenli olup olmadığını bilmek için yeterli güvenilir bilgi yoktur. Güvenli tarafta kalın ve kullanmaktan kaçının.

Mutlaka doktorunuza danışın ve danışmadan asla kullanmayın.