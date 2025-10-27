Ünlü Oyuncu Boğaç Aksoy Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı

Boğaç Aksoy Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı

Oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle ilişkisini resmiyete taşıdı. Aksoy, evlilik sürecinin ilk adımı olarak nişan töreni gerçekleştirdi. Çift, aile üyelerinin katıldığı sade bir organizasyonla yüzük taktı. Bu özel gün, sosyal medyada yer alan paylaşımlarla gündeme geldi.

Boğaç Aksoy, uzun zamandır göz önünde bulunmayan özel hayatıyla ilgili detayları paylaşmaktan kaçınıyordu. Buna rağmen, nişan haberi kısa sürede magazin gündeminde yer aldı. Oyuncu, sevdiği kişinin ismini açıkladıktan sonra yeni sürecin detaylarının da netleşeceği düşünülüyor. Ancak şu an için ilişkilerine dair özel bilgileri korumayı tercih ediyor.

Sade Bir Nişan Töreni

Çiftin nişanı aile arasında gerçekleşti. Törende yalnızca yakın aile üyeleri ve birkaç yakın dost yer aldı. Organizasyonun abartısız ve samimi bir atmosfer taşıdığı öğrenildi. Boğaç Aksoy, nişanlısı ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınladı. Paylaşımlar, takipçileri tarafından çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Paylaşılan karelerde çiftin mutlu anları dikkat çekti. Nişan yüzüklerinin takıldığı anlar da fotoğraflar arasında yer aldı. Aksoy’un paylaşımında kullandığı ifadeler de ilgi gördü.

“Bizim Masalımız Sonsuzluk Üzerine”

Boğaç Aksoy, paylaşımında nişanlısına hitaben şu sözleri yazdı:

“Bizim masalımız sonsuzluk üzerine... Ailem büyüdü. İyi ki sen...”

Bu sözler, çiftin ilişkisine dair duygusal bir mesaj niteliği taşıdı. Böylece Aksoy, yeni hayat dönemine dair mutluluğunu sosyal medya üzerinden duyurdu.