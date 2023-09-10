Üniversite öğrencilerine vergisiz telefonda flaş detay! İşte vergisiz alınabilecek telefon ve fiyatları! Xiaomi, Redmi Oppo, Samsung...

Xiaomi, Redmi Oppo, Samsung... Üniversite öğrencilerine vergisiz telefonda flaş detay! İşte vergisiz alınabilecek telefon ve fiyatları- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısının ardından yapılan açıklama, Türkiye'nin teknoloji ve iletişim sektöründe önemli bir adım atmaya hazırlandığını gösteriyor. Gençler için heyecan verici olan bu gelişme, vergisiz telefon ve bilgisayar satışlarına yeşil ışık yakılacağını duyurdu.

ÖTV'siz Telefon ve Bilgisayarlar Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı ve yakında açıklanması beklenen ÖTV'siz telefon ve bilgisayar programı, Türk gençlerine büyük bir fırsat sunacak. İlk etapta bu programın 10 bin TL'ye kadar olan telefonları kapsayacağı bildiriliyor. Bu, özellikle öğrenciler ve genç çalışanlar için oldukça cazip bir teklif olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyu ilk kabine toplantısında gündeme getirecek ve ayrıntılı bilgileri paylaşacak.

Yerli Üretim Odaklı

Vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatı yalnızca yerli üretim yapan markaları kapsayacak. Türkiye'de üretilen 15 markanın bu programın bir parçası olması bekleniyor. Bu, yerel üretimi teşvik etmek ve Türk teknoloji şirketlerine destek sağlamak amacını taşıyor.

Hangi Telefon Modelleri Olacak?

Vergisiz telefon modelleri aşağıdaki gibi olabilir:

Xiaomi

Redmi

Oppo

Samsung

TCL

Realme

Tecno Mobile

General Mobile

Casper

Reeder

OMIX

Vivo

Bu markaların popüler modelleri, gençler için uygun fiyatlarla sunulacak.

Fiyatlar Ne Kadar Olacak?

Vergisiz telefonların fiyatları, her bir modelin özelliklerine ve teknik özelliklerine göre değişebilir. Özellikle yer üstü veya yer altı çalışmalarına yönelik özel modellerin fiyatları farklılık gösterebilir.

Örnek olarak, bazı popüler telefonların vergili fiyatları ve vergisiz fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Xiaomi Redmi 9C: Vergili Fiyatı - 5 bin TL

Samsung Galaxy A21s: Vergili Fiyatı - 9750 TL

Realme C21Y: Vergili Fiyatı - 6000 TL

Vivo Y53s: Vergili Fiyatı - 8330 TL

Bu fiyatlar, vergisiz telefonların cazip ve erişilebilir olacağını gösteriyor.

Beklenen Tarihler

Vergisiz telefon ve bilgisayar programının resmi olarak açıklanması ve satışların başlaması için 18 Eylül'deki kabine toplantısı sonrası açıklama bekleniyor. Satışların ise Ekim ayında başlaması planlanıyor.