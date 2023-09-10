Advert

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefonda flaş detay! İşte vergisiz alınabilecek telefon ve fiyatları! Xiaomi, Redmi Oppo, Samsung...

Türkiye'nin genç nüfusu için heyecan verici bir dönem başlıyor gibi görünüyor. Vergisiz telefon ve bilgisayarlar, gençlerin teknolojiye daha erişilebilir bir şekilde sahip olmalarını sağlayacak ve yerel üretimi destekleyecektir.

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefonda flaş detay! İşte vergisiz alınabilecek telefon ve fiyatları! Xiaomi, Redmi Oppo, Samsung...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-09-2023 13:08

Xiaomi, Redmi Oppo, Samsung... Üniversite öğrencilerine vergisiz telefonda flaş detay! İşte vergisiz alınabilecek telefon ve fiyatları-  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısının ardından yapılan açıklama, Türkiye'nin teknoloji ve iletişim sektöründe önemli bir adım atmaya hazırlandığını gösteriyor. Gençler için heyecan verici olan bu gelişme, vergisiz telefon ve bilgisayar satışlarına yeşil ışık yakılacağını duyurdu. 

ÖTV'siz Telefon ve Bilgisayarlar Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı ve yakında açıklanması beklenen ÖTV'siz telefon ve bilgisayar programı, Türk gençlerine büyük bir fırsat sunacak. İlk etapta bu programın 10 bin TL'ye kadar olan telefonları kapsayacağı bildiriliyor. Bu, özellikle öğrenciler ve genç çalışanlar için oldukça cazip bir teklif olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyu ilk kabine toplantısında gündeme getirecek ve ayrıntılı bilgileri paylaşacak.

Yerli Üretim Odaklı

Vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatı yalnızca yerli üretim yapan markaları kapsayacak. Türkiye'de üretilen 15 markanın bu programın bir parçası olması bekleniyor. Bu, yerel üretimi teşvik etmek ve Türk teknoloji şirketlerine destek sağlamak amacını taşıyor.

Hangi Telefon Modelleri Olacak?

Vergisiz telefon modelleri aşağıdaki gibi olabilir:

  • Xiaomi
  • Redmi
  • Oppo
  • Samsung
  • TCL
  • Realme
  • Tecno Mobile
  • General Mobile
  • Casper
  • Reeder
  • OMIX
  • Vivo

Bu markaların popüler modelleri, gençler için uygun fiyatlarla sunulacak.

Fiyatlar Ne Kadar Olacak?

Vergisiz telefonların fiyatları, her bir modelin özelliklerine ve teknik özelliklerine göre değişebilir. Özellikle yer üstü veya yer altı çalışmalarına yönelik özel modellerin fiyatları farklılık gösterebilir.

Örnek olarak, bazı popüler telefonların vergili fiyatları ve vergisiz fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz:

  • Xiaomi Redmi 9C: Vergili Fiyatı - 5 bin TL
  • Samsung Galaxy A21s: Vergili Fiyatı - 9750 TL
  • Realme C21Y: Vergili Fiyatı - 6000 TL
  • Vivo Y53s: Vergili Fiyatı - 8330 TL

Bu fiyatlar, vergisiz telefonların cazip ve erişilebilir olacağını gösteriyor.

Beklenen Tarihler

Vergisiz telefon ve bilgisayar programının resmi olarak açıklanması ve satışların başlaması için 18 Eylül'deki kabine toplantısı sonrası açıklama bekleniyor. Satışların ise Ekim ayında başlaması planlanıyor.

 

Benzer Haberler
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için yarın okul var mı? Okullar yarın kaçta açılacak, kaç ders olacak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için yarın okul var mı? Okullar yarın kaçta açılacak, kaç ders olacak?
Ev hanımlarına emeklilik jesti! Bu tarihte şipşak geliyor Ev hanımlarına emeklilik jesti! Bu tarihte şipşak geliyor
Son dakika haberi! Bankaların ihtiyaç ve mevduat faizleri roket gibi fırladı! QNB, Enpara, İNG,TEB, NKolay, Garanti ve Akbank... Son dakika haberi! Bankaların ihtiyaç ve mevduat faizleri roket gibi fırladı! QNB, Enpara, İNG,TEB, NKolay, Garanti ve Akbank...
Dolgun maaşla binlerce işçi alınıyor! Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvuru şartları! Dolgun maaşla binlerce işçi alınıyor! Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvuru şartları!
Dolar birikimi olan hem ayranım dökülmesin hem yoğurdum ekşimesin diyemeyecek! Dolar kurunda 20 yıl sonra bir ilk Dolar birikimi olan hem ayranım dökülmesin hem yoğurdum ekşimesin diyemeyecek! Dolar kurunda 20 yıl sonra bir ilk
Konut almak isteyenlere havalara uçuran müjde! 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz oranıyla dev konut kredisi geliyor Konut almak isteyenlere havalara uçuran müjde! 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz oranıyla dev konut kredisi geliyor
ÇOK OKUNANLAR
İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları
  • 04-09-2023 08:13

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları

Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek
  • 10-09-2023 10:53

Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!
  • 05-09-2023 08:57

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur
  • 05-09-2023 20:27

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın
  • 07-09-2023 23:33

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın