Uğur Akkuş ve Ebru Şallı evliliklerine ikinci şansı verdi

Geçtiğimiz haftalarda Uğur Akkuş, 5 yıllık evliliğini sonlandırmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurduğunu duyurmuş ve mutsuzluğunu gerekçe göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu ilişkiyi aşk ve sevgi dolu bir evlilik sanmıştım, ancak her şeyin aslında para ve maddiyat odaklı olduğunu geç ve zor bir şekilde anladım. Şimdi, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmek adına boşanma kararı aldım."

Ebru Şallı ise bu açıklamaların ardından 8 ay önce boşanma vekaletini avukatlarına verdiğini belirterek, evliliği sonlandırma sürecinin çok daha önce başladığını dile getirmişti.

Ancak çift, bugün beklenmedik bir şekilde evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıkladı. Uğur Akkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bu sürpriz karar, çifte dair gündemi yeniden şekillendirdi. Akkuş ve Şallı'nın birlikteliklerine nasıl bir yön verecekleri ise merak konusu oldu