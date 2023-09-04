TÜVTÜRK bu sefer büyük indirim yaptı! Araç muayene ücretleri dibi gördü! Son tarih belli! Kaçıran bin pişman olur

2023 yılında araç muayene ücretlerinde yaşanan bu değişiklikler, araç sahipleri için önemli bir gelişme. Ayrıca, gecikme cezalarında uygulanan indirimle, araç sahipleri daha az maliyetle muayenelerini yapabilecekler. Ancak unutulmamalıdır ki, araç muayeneleri sadece mali bir yükümlülük değil, aynı zamanda trafik güvenliği için son derece önemlidir. Araç muayene ücretleri, araç türüne göre farklılık göstermektedir. 2023 yılında belirlenen muayene ücretleri şu şekildedir:

Hafif Araçlar ve İki Tekerlekli Taşıtlar (Traktör, Motosiklet, Motorlu Bisikletler): 575,84 TL.

Hafif Ticari ve Binek Araçlar (Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Römork, Yarı Römork, Arazi Taşıtı): 1130,44 TL.

Ağır Vasıta (Tır, Otobüs, Kamyon, Çekici): 1528,10 TL.

Araç muayene ücretleri, araç türüne göre değiştiği gibi, aynı zamanda muayene sıklığına göre de farklılık göstermektedir. Ticari araç sahiplerinin her yıl muayene yaptırması gerektiğini unutmamak önemlidir.

Gecikme Cezalarında Önemli İndirim

Araç muayene tarihini kaçıranlar için uygulanan gecikme cezalarında da önemli bir değişiklik yaşandı. Önceki dönemde yüzde 5 olan gecikme cezaları, 12 Mart 2023'te yürürlüğe giren yeni kanunla yüzde 0,75'e indirildi. Bu indirim, araç sahiplerine büyük bir avantaj sağlıyor.

Gecikme cezalarının hesaplaması şu şekildedir:

Muayene bedeli geciken her ay başına yüzde 5 artırılarak uygulanır.

Muayene süresi tespit edilemeyen araçlardan ise 01.01.2005 tarihinden itibaren her ay için yüzde 5 fazlasıyla tahsil edilerek tamamı hazine payı olarak aktarılır.

Deprem Etkilenenler İçin Özel Muafiyet

Depremler nedeniyle bazı bölgelerde mücbir sebep ilan edilen yerlerde, deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna tutulacak.