Advert

TÜVTÜRK bu sefer büyük indirim yaptı! Araç muayene ücretleri dibi gördü! Son tarih belli! Kaçıran bin pişman olur

Araç sahipleri için önemli bir konu olan araç muayeneleri, 2023 yılında yeni ücretler ve gecikme cezaları ile gündeme geliyor.

TÜVTÜRK bu sefer büyük indirim yaptı! Araç muayene ücretleri dibi gördü! Son tarih belli! Kaçıran bin pişman olur
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-09-2023 08:34

2023 yılında araç muayene ücretlerinde yaşanan bu değişiklikler, araç sahipleri için önemli bir gelişme. Ayrıca, gecikme cezalarında uygulanan indirimle, araç sahipleri daha az maliyetle muayenelerini yapabilecekler. Ancak unutulmamalıdır ki, araç muayeneleri sadece mali bir yükümlülük değil, aynı zamanda trafik güvenliği için son derece önemlidir. Araç muayene ücretleri, araç türüne göre farklılık göstermektedir. 2023 yılında belirlenen muayene ücretleri şu şekildedir:

Hafif Araçlar ve İki Tekerlekli Taşıtlar (Traktör, Motosiklet, Motorlu Bisikletler): 575,84 TL.

Hafif Ticari ve Binek Araçlar (Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Römork, Yarı Römork, Arazi Taşıtı): 1130,44 TL.

Ağır Vasıta (Tır, Otobüs, Kamyon, Çekici): 1528,10 TL.

Araç muayene ücretleri, araç türüne göre değiştiği gibi, aynı zamanda muayene sıklığına göre de farklılık göstermektedir. Ticari araç sahiplerinin her yıl muayene yaptırması gerektiğini unutmamak önemlidir.

Gecikme Cezalarında Önemli İndirim

Araç muayene tarihini kaçıranlar için uygulanan gecikme cezalarında da önemli bir değişiklik yaşandı. Önceki dönemde yüzde 5 olan gecikme cezaları, 12 Mart 2023'te yürürlüğe giren yeni kanunla yüzde 0,75'e indirildi. Bu indirim, araç sahiplerine büyük bir avantaj sağlıyor.

Gecikme cezalarının hesaplaması şu şekildedir:

Muayene bedeli geciken her ay başına yüzde 5 artırılarak uygulanır.
Muayene süresi tespit edilemeyen araçlardan ise 01.01.2005 tarihinden itibaren her ay için yüzde 5 fazlasıyla tahsil edilerek tamamı hazine payı olarak aktarılır.

Deprem Etkilenenler İçin Özel Muafiyet

Depremler nedeniyle bazı bölgelerde mücbir sebep ilan edilen yerlerde, deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna tutulacak.

 

Benzer Haberler
Nissan, Citroen, Opel, Fiat ve Ford Eylül ayında damping yaptı! Sıfır faizli kredi ve okkalı indirim var! 200.000 TL, 300.000 TL takas desteği... Nissan, Citroen, Opel, Fiat ve Ford Eylül ayında damping yaptı! Sıfır faizli kredi ve okkalı indirim var! 200.000 TL, 300.000 TL takas desteği...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? 2 aylık ve 6 aylık enflasyona göre emekli aylıkları kaç para oldu? SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? 2 aylık ve 6 aylık enflasyona göre emekli aylıkları kaç para oldu?
Sigara fiyatları güncel kaç para oldu? 4 Eylül bugün Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? En ucuz sigara fiyatı... Sigara fiyatları güncel kaç para oldu? 4 Eylül bugün Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? En ucuz sigara fiyatı...
Avrupa'nın da sultanları! Cumhuriyet'in 100. yılında tarih yazdılar Avrupa'nın da sultanları! Cumhuriyet'in 100. yılında tarih yazdılar
Tüm kadınlar hayatı boyunca aylık alabiliyor +1870 TL trink hesaba aktarıldı çekilmeyi bekliyor Tüm kadınlar hayatı boyunca aylık alabiliyor +1870 TL trink hesaba aktarıldı çekilmeyi bekliyor
TCKN 0,2,4,6,8 Olana Bayram Havası! Pazartesi Sabahı 30.000 TL Tanımlandı TCKN 0,2,4,6,8 Olana Bayram Havası! Pazartesi Sabahı 30.000 TL Tanımlandı
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Deniz sezonu kapattı:
  • 02-09-2023 10:26

Pınar Deniz sezonu kapattı: "Artık tatili bitirip Ceylin'i mi oynasan?"

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları
  • 04-09-2023 08:13

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim
  • 01-09-2023 11:44

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!
  • 28-08-2023 14:21

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
  • 30-08-2023 12:46

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor