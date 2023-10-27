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Türkiye'den piyasanın içinden geçecek kripto para bombası; Bu karardan sonra her şey sil baştan değişecek

2024 yılına damga vuran olaylardan biri de hiç şüphesiz Türkiye'nin kripto paralara yönelik aldığı kararlar oldu. Bu kararlar sadece yatırımcıları ve kripto para dünyasını değil, ekonomi ve hukuk camiasını da yakından ilgilendirdi.

Türkiye'den piyasanın içinden geçecek kripto para bombası; Bu karardan sonra her şey sil baştan değişecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 11:59

Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 Yıllık Programı'nda dijital varlıklara dair yapılan açıklamalar, kripto paraların Türkiye'deki geleceğini şekillendirecek nitelikte. Programda yer alan "Dijital sanal varlıkların vergilendirilmesine yönelik olarak söz konusu varlıkların Türk hukuk sisteminde tanımlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacaktır" ifadesi, kripto paraların yasal bir zemine kavuşacağının sinyalini verdi.

Aynı zamanda, dijital varlıkların ne şekilde tanımlanacağına dair çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu, kripto paraların sadece bir yatırım aracı olmadığını, aynı zamanda günlük yaşamın bir parçası olmaya aday olduğunu gösteriyor.

Dijital Ekonomi ve Kayıt Dışılığın Önüne Geçilmesi

Cumhurbaşkanlığı'nın programında vurgulanan diğer bir önemli nokta da dijital ekonominin gelişmesi. Vergi sisteminin uluslararası normlara uygun bir şekilde geliştirilmesi ve dijital ekonomiye katkıda bulunacak şekilde düzenlenmesi hedefleniyor. Bu, kripto paraların ve dijital işlemlerin kayıt altına alınmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini sağlayacak.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına Düzenleme

2024 yılı programı, kripto paraların sadece kullanıcıları için değil, aynı zamanda hizmet sağlayıcıları için de düzenlemeler getireceğini belirtiyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB gözetiminde olacak. Bu, sektörde daha fazla güvenilirlik ve şeffaflık sağlayacak.

Dijital Türk Lirası Yolda

Dijital Türk Lirası, yıllık programda en çok dikkat çeken konulardan biri oldu. Plan, Dijital Türk Lirası'nın 2024 yılı içerisinde kullanıma sunulması hedefiyle hazırlandı. Bu da Türkiye'nin dijitalleşme yolunda atmış olduğu büyük bir adımı temsil ediyor.

Fintech ve Dijital Finans Altyapısı

Yıllık programda, fintech ve dijital finans altyapısının geliştirilmesine de geniş yer verildi. Dünya genelindeki gelişmelere paralel olarak Türkiye'nin de bu alanda atılım yapması, uluslararası rekabette avantaj sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin de raporda sıkça yer alması, dijital dönüşüme verilen önemin bir göstergesi.

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